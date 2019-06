Le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins pourra agrandir et moderniser son Centre d'interprétation des mammifères marins de Tadoussac

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 730 000 $ pour permettre au CIMM de renouveler son exposition et d'accueillir de nouvelles pièces de collection

TADOUSSAC, QC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Patrimoine canadien

Le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) est un organisme à but non lucratif qui gère depuis 1991 le Centre d'interprétation des mammifères marins (CIMM), l'attrait touristique le plus visité sur la Côte-Nord. Pour améliorer son offre touristique, celui-ci bénéficiera d'une contribution non remboursable de 361 967 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Grâce à cette aide financière, l'organisme pourra réaliser un projet de modernisation de ses installations et d'agrandissement de sa salle d'exposition.

Quant à Patrimoine canadien, il consent une aide de 368 743 dollars au CIMM pour lui permettre également de moderniser ses installations et d'améliorer l'accès au patrimoine naturel du fleuve Saint-Laurent. Le CIMM pourra notamment accueillir un nombre accru d'artéfacts et diversifier sa programmation.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, dans le cadre d'une tournée sur la Côte-Nord qui s'échelonne sur deux jours.

L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement l'agrandissement et la rénovation de la salle d'exposition, le remplacement de certains panneaux d'interprétation par des applications numériques interactives, l'ajout d'artefacts de grande valeur dont les squelettes reconstitués d'une baleine à bosse, d'un rorqual commun et d'une baleine noire de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition, ainsi qu'un fossile de béluga âgé de près de 11 000 ans. Ce projet contribuera à renouveler l'offre touristique de Tadoussac et de toute la Côte-Nord et entraînera une augmentation du nombre de touristes hors Québec.

Le GREMM, fondé en 1985, a comme mission de faire connaître les mammifères marins et l'écosystème de l'estuaire du Saint-Laurent. Le CIMM est un centre de références qui sert à acquérir des connaissances sur le Saint-Laurent et sur la faune qui l'habite. Sa collection unique, son exposition originale, ses activités scientifiques et ludiques et sa localisation géographique contribuent à son pouvoir d'attraction auprès des visiteurs, qui sont plus de 33 000 chaque été.

Le projet s'inscrit dans la nouvelle vision du tourisme au Canada qui consiste à investir dans la consolidation d'une offre touristique régionale diversifiée. L'aide financière gouvernementale octroyée permet la mise en valeur des avantages régionaux compétitifs d'un produit d'appel associé à une image de marque forte à l'international qui s'est forgée autour de l'exploration des baleines dans le fjord du Saguenay.

Citations

« Le soutien financier accordé permettra au GREMM de développer et de mettre davantage en valeur les attraits de la Côte-Nord et d'attirer ainsi encore plus de visiteurs dans la région. La vision de l'équipe est emballante, leur passion, contagieuse, et leurs projets sont porteurs pour le village de Tadoussac. Par cet appui, le gouvernement du Canada réitère son engagement à promouvoir les régions touristiques du Québec, ce qui a un impact positif sur l'économie d'ici. »

Rémi Massé, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets de nature récréative, culturelle ou sportive qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà de la région. Je me réjouis de l'appui de DEC au GREMM qui saura offrir un pôle de découverte sans égal pour attirer des visiteurs des quatre coins du globe qui deviendront des ambassadeurs au-delà de nos frontières. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Avec le développement des nouvelles technologies, c'est tout un monde de possibilités qui s'ouvre aux musées de nos jours. Bien que les avancées technologiques offrent beaucoup de potentiel, le rythme effréné auquel elles évoluent oblige également les musées à innover sans cesse afin de mieux capter et conserver l'intérêt du public. Je suis fier de savoir que l'appui de notre gouvernement au Centre d'interprétation des mammifères marins contribuera à le rendre encore plus attrayant pour ses nombreux visiteurs et à enrichir leur expérience. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« La couleur du GREMM réside dans l'arrimage de nos projets de recherche avec nos projets d'éducation. Grâce au soutien financier de nos précieux partenaires, le GREMM pourra insuffler davantage de culture scientifique aux dizaines de milliers de visiteurs du Centre d'interprétation des mammifères marins. »

Robert Michaud, président, Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins

« Le Centre d'interprétation des mammifères marins inspire depuis 1991 des milliers de personnes à protéger l'environnement pour protéger les baleines. Avec le soutien financier reçu aujourd'hui, notre Centre pourra encore mieux raconter comment l'histoire des baleines du Saint-Laurent est liée à la nôtre. Il deviendra une institution muséale scientifique dans les plus hauts standards internationaux. »

Patrice Corbeil, directeur, Centre d'interprétation des mammifères marins

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional, et de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Les fonds de DEC ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Le financement de Patrimoine canadien est accordé en vertu du Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) qui contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

