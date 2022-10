Le gouvernement n'honore pas sa signature une fois de plus

Retard inacceptable suivant le règlement des plaintes de maintien des préposé-es en retraitement des dispositifs médicaux (PRDM)

MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Suivant le règlement de plaintes de maintien de l'équité salariale intervenu avec le Conseil du trésor au cours au mois de juin 2022, le gouvernement tarde à ajuster le salaire des PRDM et à honorer sa signature. La FSSS-CSN, le SCFP-FTQ et le SQEES-FTQ continueront à mettre la pression nécessaire afin que ce dernier honore sa parole. Les organisations concernées vont alerter la vice-présidente de l'équité salariale de la CNESST du non-respect des accords intervenus en vertu de la Loi sur l'équité salariale.

L'entente prévoyait des ajustements de salaire à la fin septembre 2022 et le versement des sommes rétroactives au plus tard en mars 2023. Nous sommes malheureusement contraints de constater que les ajustements de salaire des PRDM prévus en septembre 2022 ne sont toujours pas versés dans une très forte majorité d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

Dans ce contexte, la FSSS-CSN, le SCFP-FTQ et le SQEES-FTQ vont prendre l'ensemble des recours juridiques possibles, afin d'assurer une défense à tous les membres qui pourraient être lésés.

Citations

« En repoussant ces ajustements, le gouvernement prive les travailleuses et les travailleurs d'importantes sommes et fait ainsi perdurer volontairement la discrimination salariale alors que nous avons d'importantes difficultés d'attraction et de rétention du personnel » - affirme Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN

« À la suite de ces retards inacceptables, nos organisations feront toutes les représentations nécessaires afin que nos membres touchent à l'argent qui leur est dû » ajoute Maxime Sainte-Marie, président du SCFP-FTQ.

« Nous en avons assez du manque de sérieux du gouvernement. Un employeur de choix, ça ne se comporte pas de cette façon-là » lance Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

