Le gouvernement Fréchette conclut une entente pour soutenir les infrastructures culturelles, communautaires, de loisirs et récréotouristiques

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada franchissent une nouvelle étape dans le développement d'infrastructures qui contribuent directement à la qualité de vie des Québécois. Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, et la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, accompagnés du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, et de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Mme Caroline Desrochers, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente qui permettra d'investir 217 millions de dollars d'ici 2030 dans des projets d'infrastructures culturelles, communautaires, de loisirs et récréotouristiques partout au Québec.

Grâce à cette entente, une enveloppe de 98 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) soutiendra la réalisation, à la grandeur du Québec, de projets d'infrastructures culturelles priorisés par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec investira également dans ces projets un montant de 98 millions de dollars provenant du Plan québécois des infrastructures. Ces investissements appuieront des projets offrant des activités accessibles et ouvertes à la population, comme des spectacles, des expositions, des conférences ou des évènements à portée locale ou régionale.

Avec cette entente, le gouvernement du Québec pourra compter sur une participation financière du gouvernement du Canada pour soutenir plusieurs projets d'infrastructures, notamment ceux du Théâtre Denise-Pelletier de Montréal, du Musée POP de Trois-Rivières et de la Bibliothèque Germaine-Guèvremont de Laval. Ces trois projets bénéficieront ainsi d'une contribution fédérale pouvant atteindre 1 million de dollars par projet, en complément de l'investissement du Québec.

Une seconde enveloppe de 98 millions de dollars sera disponible auprès du gouvernement fédéral pour soutenir des projets d'infrastructures communautaires, de loisirs et récréotouristiques, comme des installations sportives extérieures et intérieures, des sentiers récréatifs, des parcs et des pistes cyclables.

Enfin, le gouvernement fédéral rendra également disponible une enveloppe de 21 millions de dollars pour les projets de bénéficiaires autochtones.

Cette entente s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement du Québec pour accroître les investissements dans les infrastructures publiques, mieux entretenir celles-ci et soutenir des projets qui auront des retombées concrètes pour les collectivités partout au Québec.

Citations :

« Notre gouvernement pose un geste concret pour moderniser les infrastructures culturelles, communautaires, de loisirs et récréotouristiques partout au Québec. Du fait de cette entente conclue avec le gouvernement fédéral, 217 millions de dollars seront mobilisés pour permettre la réalisation de projets attendus dans plusieurs régions. Ces investissements amélioreront la qualité de vie des Québécois tout en soutenant l'activité économique de nos communautés. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Cette entente démontre qu'un dialogue ferme et constructif avec Ottawa peut mener à des résultats concrets pour le Québec. Nous avons obtenu que le Québec puisse prioriser lui-même les projets culturels qui répondent à ses besoins, tout en permettant des investissements importants dans les infrastructures communautaires, de loisirs et récréotouristiques partout sur notre territoire. C'est une collaboration utile, qui respecte les priorités du Québec et qui se traduira par des projets concrets pour nos communautés. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« Le Québec peut compter sur des institutions culturelles fortes et uniques partout sur son territoire. La signature de cette entente représente un appui à leur maintien et à leur développement. Nos artistes pourront ainsi continuer de créer, de nous émouvoir et de nous rassembler. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Investir dans nos infrastructures de sport, de loisirs et de plein air, c'est investir dans la santé, la cohésion et la qualité de vie de nos communautés. Je suis heureuse de cette entente, qui permettra à de nombreuses familles de bénéficier d'installations modernes et de qualité. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les infrastructures communautaires sont bien plus que des bâtiments : ce sont des lieux de rencontre, d'inclusion et de participation qui renforcent le tissu social de nos communautés. Grâce à cette entente, davantage de municipalités et d'organismes pourront réaliser des projets porteurs qui amélioreront concrètement la qualité de vie des citoyens, partout au Québec. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le gouvernement du Québec conclut aujourd'hui une entente qui permettra de mobiliser 217 millions de dollars d'ici 2030 pour les infrastructures culturelles, communautaires, de loisirs et récréotouristiques.

Cette nouvelle entente s'ajoute aux cinq ententes conclues et annoncées le 2 juin 2026 avec le gouvernement du Canada, qui totalisent 10 milliards de dollars pour les infrastructures québécoises. Elle confirme la volonté du Québec d'accélérer les investissements dans ses infrastructures publiques.

Depuis 2018, le gouvernement du Québec a fait passer la valeur du Plan québécois des infrastructures (PQI) de 100,5 milliards de dollars à 167 milliards de dollars, une hausse de plus de 66 milliards de dollars.

Près de 71 % des investissements prévus au PQI 2026-2036 sont consacrés au maintien et à la modernisation des infrastructures existantes.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Tél. : 514 294-2806, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382, [email protected]