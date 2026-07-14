Infrastructures municipales : le gouvernement du Québec soutient le projet de Laurier-Station

LAURIER-STATION, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, l'adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Chaudière-Appalaches et députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, est fière d'annoncer qu'une somme de 9 664 650 $ a été accordée à la Municipalité de Laurier-Station pour la construction d'un nouveau bâtiment qui abritera l'hôtel de ville ainsi qu'une caserne de pompiers.

Le nouveau complexe municipal sera situé sur la rue Saint-Joseph et aura une superficie au sol approximative de 1 370 mètres carrés sur deux niveaux. Environ 620 mètres carrés au sol seront dédiés à l'hôtel de ville. Il comprendra notamment une salle du conseil, pouvant également servir de salle communautaire, un local réservé aux activités des fermières, une cuisine communautaire, ainsi que plusieurs pièces utilitaires.

La caserne de pompiers occupera environ 755 mètres carrés au sol. Les travaux prévoient l'aménagement d'une aire de garage comptant quatre portes, d'un corridor de décontamination et d'un atelier pour l'entretien des habits de combat. Puis, il y aura des espaces mis à la disposition du personnel, dont un bureau et une salle de repos. En plus de desservir Laurier-Station, la caserne assurera la couverture du territoire des municipalités de Saint-Flavien et de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun.

Citations :

« Cet investissement témoigne de notre engagement à soutenir les municipalités dans leurs démarches pour se doter d'infrastructures fonctionnelles et modernes. La réalisation de cette initiative représente un pas de plus vers des services publics plus efficaces et accessibles pour les gens de Laurier-Station, tout en bénéficiant également à Saint-Flavien et à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun. Nous sommes fiers d'appuyer ce projet structurant, qui saura répondre aux besoins des générations présentes et futures. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureuse de voir ce projet se concrétiser! L'hôtel de ville permettra de fournir aux citoyennes et citoyens un lieu accueillant pour accéder aux services municipaux. La nouvelle caserne de pompiers offrira aux équipes du service de sécurité incendie des installations sécuritaires et complètes leur permettant d'intervenir de façon encore plus efficace. »

Isabelle Lecours, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Chaudière-Appalaches et députée de Lotbinière-Frontenac

« Il s'agit d'un projet phare pour Laurier-Station. Ce nouveau complexe municipal regroupe un nouvel hôtel de ville, une nouvelle caserne incendie et une nouvelle salle multifonctionnelle permettant des économies considérables quant aux coûts de construction et d'entretien, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Je suis profondément convaincue que ce nouveau complexe municipal deviendra rapidement une grande source de fierté pour l'ensemble de notre communauté. »

Huguette Charest, mairesse de Laurier-Station

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures. Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le soutien comprend une majoration du taux de base accordée aux municipalités de plus petite taille, soit 5 % pour Laurier-Station, 10 % pour Saint-Flavien et 10 % pour Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun. À cela s'ajoute une majoration de 5 % accordée aux projets de mise en commun de services entre petites municipalités.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base, puisque la caserne de pompiers sera réalisée avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]