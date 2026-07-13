Avec la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous », le gouvernement du Québec met à l'avant-plan les gestes à poser cet été pour consommer la ressource de manière responsable

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit la campagne nationale de sensibilisation à l'économie d'eau potable « Votre eau, c'est notre eau à tous ». Celle-ci se déploie notamment en ligne au cours du mois de juillet.

Rappelons qu'un nombre croissant de municipalités font face à des enjeux liés au maintien de leurs réserves d'eau potable, particulièrement en saison estivale. Cette situation est notamment attribuable à une augmentation de la demande en eau découlant de pratiques de consommation intensive, telles que l'entretien des piscines, le lavage des automobiles et l'arrosage des espaces verts. En illustrant les effets d'une surconsommation de la ressource sur les infrastructures municipales d'eau, cette campagne vise à rappeler les gestes à poser individuellement pour préserver collectivement la ressource.

Les municipalités du Québec sont invitées à emboîter le pas et à déployer la campagne sur leur territoire tout au long de l'été.

Faits saillants :

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver à l'aide de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP) 2019-2026. La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP 2019-2026 et pour réduire la consommation citoyenne.

La campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » est une mesure découlant de l'engagement 4 de la SQEEP 2019-2026 : Poursuivre l'accompagnement auprès des municipalités et des partenaires.

Liens connexes :

Pour en apprendre plus sur les gestes à adopter pour économiser la ressource, rendez-vous au www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/eau-potable/economiser.

Pour accéder aux outils développés pour les municipalités, visitez le www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/eau-potable/economiser/trucs-astuces-maison/outils-sensibilisation.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]