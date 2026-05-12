Bilan de la mesure d'aide financière pour développer l'Est de Montréal - Un levier concret pour transformer les milieux de vie : la ministre Rouleau dresse un bilan positif et confirme la poursuite des investissements

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, accompagnée de la ministre responsable de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin-Roy, a dressé aujourd'hui un bilan positif de la mesure d'aide financière mise en place en 2023 pour soutenir le développement de l'Est de Montréal.

Au total, près d'une vingtaine de projets, répartis dans plusieurs secteurs de l'Est et dans différents arrondissements, ont bénéficié d'un appui financier déterminant pour leur réalisation.

Pensée comme un levier structurant, cette mesure vise à renforcer l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal en soutenant des initiatives concrètes qui améliorent les milieux de vie et répondent aux besoins des communautés.

Dans le cadre d'une tournée sur le terrain, les ministres ont pu constater directement les retombées des investissements auprès de plusieurs organisations, dont Entremise (pour la requalification du couvent des Franciscains), la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (pour la mise en place d'un pôle bioalimentaire), ainsi que la Société de développement Angus (pour la mise en valeur du site de l'église Saint-Enfant-Jésus et l'implantation d'une épicerie solidaire à Pointe-aux-Trembles).

Ces visites ont permis d'échanger avec les acteurs du milieu, de suivre l'avancement des projets et d'apprécier des retombées déjà bien tangibles sur le terrain. La mesure a d'ailleurs été reconduite dans le cadre du plus récent budget du gouvernement du Québec, confirmant sa volonté de poursuivre les efforts pour accélérer la revitalisation de l'Est de Montréal.

Citations :

« En 2023, nous avons envoyé un signal clair : l'Est de Montréal mérite des investissements à la hauteur de son potentiel. Aujourd'hui, le bilan est sans équivoque; les projets prennent forme, les milieux de vie se transforment et les communautés en ressentent déjà les effets concrets. Ce qui me rend particulièrement fière, c'est de voir des initiatives ancrées dans leur milieu, portées par des partenaires engagés, qui contribuent directement à améliorer la qualité de vie des citoyens. Et, surtout, le travail ne s'arrête pas ici; nous poursuivons sur cette lancée, avec des moyens financiers confirmés et une volonté ferme de faire de l'Est de Montréal un territoire encore plus attrayant, dynamique et tourné vers l'avenir. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Les résultats que nous constatons aujourd'hui sont le fruit d'un travail collectif remarquable. Sur le terrain, les organisations se mobilisent, innovent et livrent des projets qui améliorent réellement la vie des gens. Ce bilan démontre que lorsque les ressources sont au rendez-vous et que les partenaires collaborent, nous sommes capables de générer des retombées concrètes et durables. Il reste du travail à faire, bien sûr, mais une chose est certaine : nous avançons dans la bonne direction, avec des bases solides pour aller encore plus loin. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel

Faits saillants :

Pour consulter la liste de tous les projets soutenus depuis 2023, rendez-vous sur Québec.ca dans la section portant sur la revitalisation de l'Est.

Le gouvernement du Québec a annoncé dans le Budget de dépenses 2026-2027 une nouvelle enveloppe de 14 millions de dollars sur 2 ans pour soutenir des projets dans l'Est de Montréal, incluant le Quartier latin.

Rappelons que c'est dans le budget 2023-2024 qu'avait été annoncée une première enveloppe consacrée au financement de projets réalisables à court terme et favorisant l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal par l'amélioration des milieux de vie.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, Tél. : 367 867-7770