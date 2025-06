Le gouvernement du Québec investit près de 35 M$ pour soutenir le milieu municipal dans son adaptation aux changements climatiques

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - De passage à Longueuil aujourd'hui, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a annoncé un investissement de 34 798 624 $ pour soutenir des projets qui permettront de lutter contre les changements climatiques dans plusieurs régions du Québec. Accompagnée de la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, la ministre a précisé que 10 010 400 $ sont octroyés pour financer les initiatives qui seront réalisées sur le territoire de la ville de Longueuil.

Rappelons qu'en février 2024, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 500 millions de dollars issue du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL) pour appuyer le milieu municipal dans la planification et la mise en œuvre de projets programmés dans les plans climat.

Avec les sommes accordées, divers projets d'adaptation aux impacts des changements climatiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou de soutien à la transition climatique pourront être mis en place par les organismes municipaux bénéficiaires.

Pensons par exemple au verdissement d'infrastructures et à l'utilisation d'un revêtement perméable dans les rues et les espaces publics (comme des espaces de stationnement) permettant une meilleure protection contre les pluies abondantes et la chaleur, ou à la mise en place d'un service de vélopartage.

À Longueuil, ce sont précisément 16 projets qui seront mis en œuvre, notamment pour réduire les émissions de GES provenant des matières résiduelles sur le territoire, réaliser des projets de mobilité active ou encore cibler des solutions favorisant la résilience des bâtiments.

Citations :

« Grâce à cet investissement, notre gouvernement donne aux municipalités des moyens concrets pour protéger durablement leur territoire. Ces projets variés auront un effet direct sur la qualité de vie des citoyens, tout en renforçant la capacité d'adaptation de nos milieux de vie. C'est ainsi qu'en collaboration avec nos partenaires municipaux, nous réussirons à bâtir des collectivités plus résilientes, plus vertes et mieux préparées aux événements climatiques d'aujourd'hui et de demain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis fier du soutien offert par notre gouvernement à ces organismes municipaux engagés dans la transition climatique et énergétique du Québec. La participation du milieu municipal est essentielle pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à bâtir des communautés plus vertes et plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Les villes sont en première ligne de la crise climatique et, collectivement, nous devons y faire face avec une réponse concertée et ambitieuse de tous les paliers de gouvernement. Depuis notre arrivée, en novembre 2021, mon équipe et moi avons travaillé sans relâche à l'élaboration de plans structurants fondés sur une vision claire : placer l'action climatique au cœur des décisions urbaines. Le soutien financier annoncé aujourd'hui donnera un élan au déploiement de notre plan climat en nous permettant de réduire nos émissions de GES et d'adapter nos infrastructures et notre territoire aux effets des changements climatiques. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Faits saillants :

Cet investissement provient du premier appel de projets du volet 2 du programme ATCL. Pour connaître les détails de ce programme, consultez la page Web qui lui est consacrée.

Un second appel de programmations sera prochainement annoncé pour les organismes municipaux qui souhaitent soumettre des projets issus d'un plan climat préalablement approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Restez à l'affût!

Le programme ATCL répond à une mesure du Plan pour une économie verte 2030 ainsi qu'à l'objectif 4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire.

Pour en savoir plus sur le Plan climat de Longueuil , consultez cet article.

Liens connexes :

Pour connaître les différents programmes gouvernementaux d'aide financière visant à soutenir l'action climatique et la transition énergétique des communautés offerts aux organismes municipaux, visitez la page Agir localement sur Québec.ca.

