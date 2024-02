Le gouvernement du Québec investit 500 M$ pour accompagner les municipalités dans la lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Afin de soutenir les efforts du milieu municipal dans l'atteinte de ses objectifs de lutte contre les changements climatiques, le gouvernement du Québec investit 500 millions de dollars sur 5 ans par le biais du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL).

Annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, le programme ATCL comporte deux volets :

vise à soutenir les organismes municipaux dans l'élaboration de plans climat; Le volet 2 vise à appuyer la planification et la mise en œuvre de projets issus des plans climat.

Cet investissement permettra notamment aux organismes municipaux d'élaborer des plans climat et d'accélérer la réalisation de projets contribuant à renforcer la résilience de leurs communautés face aux impacts des changements climatiques, de même qu'à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les organismes municipaux pourront d'ailleurs compter sur le soutien actif de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dans cette démarche, y compris pour l'élaboration de plans climat et la mise en œuvre des projets qui en découleront.

Citations :

« La participation du milieu municipal est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques du Québec. En lançant ce nouveau programme, nous souhaitons que le milieu municipal se mobilise rapidement, et qu'il utilise ces nouvelles ressources pour élaborer, planifier et mettre en œuvre des plans climat ambitieux, à la hauteur des défis que représentent les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans la Déclaration de réciprocité signée avec les gouvernements de proximité, en décembre, le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir à l'échelle locale l'adaptation et la transition climatiques. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'honorer notre engagement en investissant, d'abord et sans tarder, pour le développement et la mise en œuvre de plans climat. Les projets qui en découleront seront également financés par notre gouvernement. Grâce à ce grand travail de collaboration, nous prenons part à la création de milieux de vie durables et résilients, partout au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« À titre de porte-parole des régions, la FQM est heureuse de voir sa proposition se concrétiser aujourd'hui. Les MRC sont les mieux placées pour analyser les effets des changements climatiques sur leur territoire; le financement qui leur sera accordé leur permettra la conception d'un plan de lutte concret contre ceux-ci. La concomitance avec la révision des schémas d'aménagement permettra l'adoption de plans efficients dans toutes les régions du Québec. Avec son équipe d'ingénierie de plus de 60 professionnelles et professionnels, la FQM accompagnera les MRC à chaque étape de cette démarche avec un soutien professionnel de qualité, affirmant ainsi notre volonté collective de bâtir des communautés résilientes et de contribuer activement à la lutte contre les changements climatiques. »

Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« Les événements climatiques extrêmes nous rappellent l'importance et l'urgence d'adapter nos territoires et nos infrastructures. La Déclaration de réciprocité, signée en décembre dernier, témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir les efforts des gouvernements de proximité. Les municipalités, en première ligne, sont les mieux placées pour mettre en œuvre des initiatives concrètes d'adaptation. L'UMQ continuera de collaborer avec le gouvernement du Québec pour assurer la mise en œuvre du programme afin de répondre aux objectifs et aux priorités des municipalités. Collectivement, soyons ambitieux pour nos communautés et les générations futures! »

Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes

Pour en savoir plus sur le programme ATCL : consultez la page sur Québec.ca

Pour connaître les différents programmes d'aide financière gouvernementale visant à soutenir l'action climatique et la transition énergétique des communautés offerts aux organismes municipaux, visitez la page Agir localement sur Québec.ca.

