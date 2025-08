QUÉBEC, le 4 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs avise la population de l'Estrie et de la Montérégie qu'il procédera à une opération de distribution d'appâts vaccinaux du 6 août au 20 septembre 2025. Cette opération de vaccination vise à poursuivre les efforts afin d'immuniser les ratons laveurs, les mouffettes et les renards. L'objectif est de freiner la propagation de la rage du raton laveur après la découverte de plusieurs cas de la maladie chez des ratons laveurs au Québec depuis décembre 2024.

Pendant cette période, les équipes du Ministère parcourront un territoire de 7 016 km² pour épandre environ 635 000 appâts vaccinaux dans les zones boisées, sur les berges des cours d'eau, en bordure des champs agricoles et des bâtiments abandonnés et aux abords des poubelles. La distribution d'appâts vaccinaux se fera de trois façons, soit par avion (du 6 au 9 août), à la main (à partir du 9 août) et par hélicoptère (à partir du 8 septembre). Au total, 116 municipalités seront touchées par la distribution d'appâts vaccinaux cet été, soit 48 en Estrie et 68 en Montérégie.

L'appât vaccinal ressemble à un sachet de ketchup verdâtre ou à un ravioli vert kaki, et il dégage une odeur sucrée attirante pour les espèces visées. En raison de sa couleur, il se confond avec l'environnement et il est difficile à repérer pour l'humain. Son enveloppe est conçue pour résister aux intempéries et à l'impact du largage aérien. Pour savoir quoi faire en présence d'un appât vaccinal, consulter le site Québec.ca à la section Si vous trouvez un appât vaccinal.

Ajout de 19 municipalités à la zone de surveillance rehaussée en Montérégie

Depuis le mois de juillet 2025, 19 municipalités de la Montérégie ont été ajoutées à la zone de surveillance rehaussée de la rage du raton laveur : Acton Vale, Belœil, Béthanie, La Présentation, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Roxton, Roxton Falls, Otterburn Park, Sainte-Julie, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Dominique, Saint-Hyacinthe, Saint-Liboire, Saint-Mathieu-de-Belœil, Saint-Valérien-de-Milton et Upton. En raison des cas de rage détectés dernièrement au Québec, cet ajout est requis pour être en mesure de suivre l'évolution du territoire touché par la rage au raton laveur au Québec.

Afin de contribuer aux efforts de lutte contre la rage du raton laveur au Québec, la population est invitée à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés en appelant au 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire en ligne.

Efforts de vaccination supplémentaires dans le secteur de Stanstead

Le risque d'introduction de la rage du raton laveur en provenance du Vermont est actuellement très élevé pour la municipalité de Stanstead et les environs. Des cas de rage ont été découverts au début de juillet 2025 dans la municipalité de Derby, au Vermont, à moins de 10 kilomètres de la frontière canado-américaine. La population fréquentant ce secteur est appelée à être vigilante et à signaler tous les animaux sauvages suspectés d'être porteurs de la rage.

Des interventions de vaccination supplémentaires auront lieu dans ce secteur de l'Estrie à partir du 5 août. Cette opération se déroulera sur un territoire d'environ 100 km² couvrant les municipalités de Barnstorn-Ouest, d'Odgen, de Stanstead et de Stanstead-Est. Le travail sera réalisé par des techniciens de la faune et des professionnels en santé animale, qui captureront les ratons laveurs et les mouffettes à l'aide de cages pour les vacciner et les relâcher sur place. Les cages utilisées respectent les normes internationales en matière de piégeage et seront vérifiées quotidiennement. Si un animal domestique ou d'une espèce non visée est capturé accidentellement, il sera immédiatement relâché. L'objectif est d'immuniser un maximum d'animaux sauvages afin d'éviter l'apparition d'un second foyer de rage du raton laveur au Québec.

Pour assurer le succès de l'opération et pour se protéger contre la rage du raton laveur, les citoyens des municipalités touchées sont invités à respecter les recommandations suivantes :

Gardez vos animaux domestiques à l'intérieur ou sous surveillance pour éviter qu'ils soient capturés dans des cages. Si cela arrivait, ils seraient relâchés par les équipes du Ministère.

Ne vous approchez pas des cages et ne tentez jamais de libérer un animal capturé.

Si vous avez des questions sur cette opération, composez le 1 877 346-6763.

La rage peut être évitée en adoptant des comportements sécuritaires

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat. S'il s'agit d'un animal domestique, notez les coordonnées de son propriétaire afin d'évaluer le risque que l'animal soit porteur de la rage.

Consultez un vétérinaire pour faire vacciner vos animaux domestiques contre la rage et maintenir leur vaccination à jour ainsi que déterminer le risque s'ils ont été en contact avec un animal sauvage ou s'ils présentent des signes suspects de rage.

Respectez l'ensemble des consignes afin de prévenir la rage et de vous protéger.

Faits saillants :

La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

Actuellement, il est interdit de déplacer ou relocaliser les ratons laveurs, mouffettes rayées, renards gris et roux ainsi que les coyotes et leurs hybrides, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées autour des cas connus de rage du raton laveur.

Une première opération de vaccination a été réalisée du 14 avril au 6 mai 2025 en Estrie et en Montérégie. Les équipes du Ministère ont parcouru près de 1 100 km 2 pour épandre environ 75 000 appâts vaccinaux sur le territoire de 27 municipalités.

pour épandre environ 75 000 appâts vaccinaux sur le territoire de 27 municipalités. Depuis 2006, à la suite de la détection du premier cas de la maladie sur le territoire, le Québec dispose d'un Plan de lutte contre la rage du raton laveur. Les interventions réalisées dans le cadre de ce plan sont basées sur les recommandations d'un comité d'experts et elles sont entérinées par un comité interministériel composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

