L'investissement servira à renforcer la situation financière et à supporter la stratégie de croissance de l'entreprise

MONTRÉAL, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction sont fiers de clôturer un investissement d'environ 74 millions de dollars américains dans le fleuron québécois La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV). Cet investissement servira au renforcement de la situation financière de l'entreprise et à la poursuite de sa stratégie de croissance. Cet investissement se fait en parallèle d'un investissement de 90 millions de dollars CA d'un groupe de souscripteurs mené par Groupe Mach et la Fondation Mirella et Lino Saputo.

« Cette opération de financement représente une étape clé pour Lion, car elle nous donne la souplesse nécessaire pour mettre à exécution nos plans de croissance. Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement du Québec et à Investissement Québec de leur soutien continu à Lion, ainsi qu'aux nouveaux investisseurs qui se joignent à cette ronde, y compris le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et un groupe d'investisseurs privés dirigé par le Groupe Mach, qui ont également fait un investissement dans Lion », a déclaré Marc Bedard, chef de la direction et fondateur de Lion. « La diversité de ce groupe d'investisseurs, qui provient à la fois du secteur public et du secteur privé, témoigne de l'importance de Lion dans le secteur des véhicules électriques. »

« La contribution de 35 millions de dollars américains du gouvernement permettra à Lion Électrique de poursuivre sa stratégie de croissance. En plus d'être un fleuron québécois, l'entreprise est un acteur clé de notre filière batterie. Elle va transformer nos minéraux en batteries pour des autobus et des camions produits ici, au Québec », ajoute M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Lion Électrique offre déjà des véhicules entièrement conçus pour être électriques et souhaite miser sur cet avantage pour développer sa marque et augmenter ses parts de marché. Grâce à Lion, Saint-Jérôme est devenue une plaque tournante de l'électrification des transports et de la mobilité durable au Québec », mentionne M. Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé.

« Investissement Québec est fier de figurer parmi les partenaires de longue date de Lion Électrique, souligne Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive d'Investissement Québec. Marc Bédard et son équipe jouent un rôle de leader dans l'industrie québécoise de l'électrification des transports, et cette ronde de financement, qui inclut un soutien financier de 15 millions de dollars américains des fonds propres d'Investissement Québec, permettra de solidifier sa capacité de production et sa croissance, tout en contribuant à positionner le Québec comme chef de file nord-américain et mondial de ce secteur névralgique pour notre économie » ajoute Mme Ngo.

« Cet investissement de plus de 19 millions de dollars américains dans Lion Électrique marque une nouvelle page dans l'histoire de l'entreprise. Le Fonds de solidarité FTQ est fier d'accompagner et de soutenir une entreprise qui joue un rôle majeur dans l'électrification des transports au Québec et ailleurs dans le monde. Lorsqu'une entreprise du Québec se démarque autant dans son champ d'expertise, il est primordial d'être présent pour la soutenir dans sa croissance. Notre investissement s'ajoute également à l'objectif du Fonds de détenir 12 milliards de dollars d'actifs en développement durable d'ici 2027 », explique Dany Pelletier, premier vice-président - placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

« Pour Fondaction, investir dans des entreprises québécoises telles que Lion Électrique, pionnière dans l'électrification des transports, s'inscrit dans notre engagement à construire un avenir où la mobilité durable est la norme, tout en contribuant à réduire les GES au Québec », conclut Claire Bisson, cheffe adjointe, investissements d'impact et durables à Fondaction.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La société pense, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Leader dans l'électrification des transports en Amérique du Nord, Lion conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies fiables, Lion offre des véhicules aux caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité des utilisateurs et de leurs besoins quotidiens. Lion croit que l'électrification des véhicules est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout, de notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

À propos du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Le Ministère a pour mission de soutenir la croissance durable de l'économie du Québec, de contribuer à l'essor de la recherche et de l'innovation ainsi que de s'assurer d'une gouvernance responsable des ressources énergétiques.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment le support technique et technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 765 721 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,4 milliards de dollars au 31 mai 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,34 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

