Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival international de cinéma Vues d'Afrique

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent l'octroi de 97 000 $ au Festival international de cinéma Vues d'Afrique, qui se déroule jusqu'au 11 avril 2026.

Le Festival international de cinéma Vues d'Afrique est un festival qui met en lumière le travail des créateurs du continent africain et de sa diaspora. À travers des films de fiction, des documentaires, des courts métrages et des films d'animation, le Festival invite ses visiteurs dans un dialogue culturel inspirant, innovateur et émouvant. L'organisation propose également des rencontres captivantes entre les cinéastes et le public qui sauront rendre leur expérience d'autant plus enrichissante.

Citations

« Au fil des ans, le Festival international de cinéma Vues d'Afrique est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de productions africaines et créoles. Grâce à des événements comme celui-ci, le Québec devient une destination encore plus attrayante, et nos régions en profitent, tant sur le plan culturel qu'économique. C'est donc avec fierté que notre gouvernement appuie la réalisation de ce festival. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Des festivals comme Vues d'Afrique témoignent de la richesse du partage entre les cultures et de son importance dans le rayonnement des arts au Québec. J'invite chaleureusement le public à venir voir le meilleur du cinéma africain et créole dans ce rendez-vous cinématographique phare qui s'annonce riche en émotions et en découvertes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 57 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 40 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources: Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]