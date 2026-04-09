Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival du film de l'Outaouais

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, annoncent l'octroi de 84 000 $ au Festival du film de l'Outaouais, qui se déroule jusqu'au 19 avril 2026.

Le Festival du film de l'Outaouais est une occasion exceptionnelle de découvrir des films en tout genre en provenance des quatre coins du monde. Que ce soit par le court métrage, le documentaire, les fictions, les films historiques et bien plus encore, le Festival incite à la découverte de cinéastes bien établis comme émergents, tout en offrant une place de choix au film québécois. De plus, l'organisation innove cette année en ajoutant un volet jeunesse à son programme.

Citations

« Je me réjouis du soutien accordé au Festival du film de l'Outaouais qui, au fil des ans, est devenu un incontournable pour les amateurs de cinéma. Cet événement phare contribue à dynamiser l'offre culturelle et à renforcer le positionnement de la région comme destination de choix pour la diffusion de films. J'invite tous les publics à venir profiter du programme riche et varié qui les attend. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Chaque année, le Festival du film de l'Outaouais fait briller le savoir-faire de nos industries événementielle et culturelle. Grâce à des rendez-vous comme celui-ci, le Québec jouit d'une offre touristique diversifiée, ce qui contribue à son attractivité en plus de générer d'importantes retombées économiques pour nos régions. C'est donc avec une grande fierté que notre gouvernement s'associe à ce festival. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 65 0000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 19 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique, de même qu'aux principes du tourisme responsable et durable.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]