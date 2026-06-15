Le gouvernement du Québec contribue aux infrastructures d'eau à Saint-Tite

SAINT-TITE, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et la ministre de l'Éducation et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 3 603 952 $ a été accordée à la Ville de Saint-Tite pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Plus précisément, une mise aux normes des ouvrages d'approvisionnement en eau potable sera réalisée. Le projet prévoit principalement l'implantation d'une nouvelle prise d'eau, ainsi que la construction d'une usine de filtration membranaire et d'une nouvelle réserve. À terme, les travaux permettront de desservir en eau potable l'ensemble des usagers de Saint-Tite et d'alimenter, également, les réseaux de distribution de Saint-Séverin et de Hérouxville.

Citations :

« Il va de soi que la qualité de l'eau potable est une priorité pour notre gouvernement, et nous n'hésitons pas à investir dans les infrastructures municipales, partout au Québec. Les travaux qui seront réalisés à Saint-Tite sont d'une grande importance non seulement pour les infrastructures, mais aussi pour la population. Félicitations à tous ceux se trouvant impliqués dans le projet. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Je salue la réalisation de cet important projet; il permettra un accès plus fiable et sécuritaire à une eau potable de qualité pour les communautés de Saint-Tite, de Saint-Séverin et de Hérouxville, ce qui profitera aux générations actuelles et à celles à venir. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation et députée de Champlain

« Le début de la construction de notre nouvelle usine d'eau potable marque une étape importante pour Saint-Tite. Grâce au soutien du Programme d'infrastructures municipales d'eau, nous pouvons concrétiser un projet attendu depuis plusieurs années, qui permettra d'assurer aux citoyens un approvisionnement en eau potable fiable et des infrastructures durables. »

Jean Goulet, maire de Saint-Tite

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Comme c'est le cas pour le projet de Saint-Tite, par le biais du PRIMEAU 2023-2033, les municipalités peuvent profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable.

Le projet de la Ville a aussi reçu une aide financière de 8 854 426 $ provenant du volet 1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]