27 chambres étudiantes seront aménagées dans l'ancien couvent des Moniales bénédictines à Joliette

JOLIETTE, QC, le 18 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Joliette, la Corporation PAX-Habitat et le Cégep de Lanaudière ont souligné aujourd'hui l'avancement d'un projet de 27 chambres étudiantes dans l'ancien couvent des Moniales bénédictines. Cédé à PAX-Habitat en 2021, ce bâtiment patrimonial accueillera, dès la mi-août 2026, des étudiantes et des étudiants du Cégep de Lanaudière à Joliette.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts collectifs visant à accroître et à diversifier l'offre de logements dans la région pour répondre aux réalités de différentes clientèles. Elle s'ajoute à d'autres projets structurants à Joliette, comme le projet du Collectif Amélie-Fristel, qui prévoit la réalisation de 38 logements destinés à des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment des personnes vivant avec un handicap physique, des troubles du comportement ou encore en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

Cette annonce s'est déroulée en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Mme Caroline Desrochers, au nom du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, M. Gregor Robertson, ainsi que de l'adjoint parlementaire du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Joliette, M. François St-Louis. Ils étaient accompagnés du maire de Joliette, M. Pierre-Luc Bellerose, de la directrice générale de la Corporation PAX-Habitat, Mme Isabelle Comiré, de la présidente du conseil d'administration de la Corporation PAX-Habitat et responsable régionale de la Congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, sœur Hectorine Boudreau, ainsi que de la directrice générale du Cégep de Lanaudière, Mme Geneviève Perreault.

Citations :

« Dès l'acquisition de l'ancienne Abbaye des Moniales Bénédictines, nous avions une ambition claire : transformer ce lieu patrimonial en un milieu de vie inclusif, intergénérationnel et ouvert sur la communauté. L'arrivée de ces 27 chambres étudiantes marque une étape importante de cette vision. En accueillant bientôt les premiers étudiants, nous démontrons qu'il est possible de préserver un patrimoine exceptionnel tout en répondant à des besoins bien réels en habitation. C'est exactement le type de projets porteurs que PAX-Habitat souhaite réaliser au bénéfice de la communauté. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Trop de collectivités cherchent encore des solutions pour répondre aux besoins grandissants en logement. Grâce à Maisons Canada, notre gouvernement soutient des projets qui permettent d'accroître l'offre de logements et de répondre aux réalités des communautés. En collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Joliette, la Corporation PAX-Habitat, le Cégep de Lanaudière et les partenaires du milieu, nous contribuons à offrir de nouvelles options de logement aux étudiantes et aux étudiants de la région. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Ce projet est attendu depuis longtemps par notre communauté. Je suis fier de voir cette initiative se concrétiser, puisqu'elle permettra de mieux répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants du Cégep de Lanaudière à Joliette. En plus de soutenir leur réussite scolaire, elle contribuera à préserver et à mettre en valeur un bâtiment patrimonial qui fait partie de l'histoire de notre ville. »

François St-Louis, député de Joliette et adjoint parlementaire du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Faire de Joliette une ville où les étudiants et les étudiantes peuvent apprendre, vivre et s'épanouir est une vision que nous portons collectivement. Ce projet constitue un investissement durable dans notre jeunesse, notre relève et dans l'avenir de notre communauté. »

Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette

« Depuis l'acquisition du site, notre vision est de faire de l'ancien couvent des Moniales bénédictines un milieu de vie intergénérationnel inclusif, dynamique et ouvert sur la communauté. L'aménagement de chambres étudiantes dans le monastère s'inscrit pleinement dans cette volonté de redonner vie à ce lieu patrimonial exceptionnel, tout en répondant aux besoins actuels et futurs de la population étudiante. Nous sommes fiers d'arriver à une étape charnière du projet et d'accueillir bientôt la première cohorte d'étudiantes et d'étudiants dans ce nouveau milieu de vie. »

Isabelle Comiré, directrice générale de la Corporation PAX-Habitat

« La réussite éducative passe aussi par la création de conditions qui permettent aux étudiantes et aux étudiants de se concentrer pleinement sur leur parcours scolaire. L'ajout de ces chambres étudiantes dans le monastère représente une valeur ajoutée pour notre communauté collégiale et favorise l'accessibilité aux études supérieures. Ce projet contribuera assurément à l'attractivité du Cégep de Lanaudière à Joliette dans un contexte où le logement constitue un enjeu important pour plusieurs personnes étudiantes. »

Geneviève Perreault, directrice générale du Cégep de Lanaudière

Faits saillants :

Situé à quelques minutes de marche du Cégep de Lanaudière à Joliette et à proximité du Collectif Amélie-Fristel, l'ancien couvent des Moniales bénédictines a été revitalisé aux troisième et quatrième étages pour y aménager des chambres.

Ces chambres seront exclusivement réservées aux étudiantes et aux étudiants du Cégep de Lanaudière à Joliette, en vertu d'une entente de partenariat avec la Corporation PAX-Habitat.

La requalification de l'ancien couvent des Moniales bénédictines s'inscrit dans la volonté de la Corporation PAX-Habitat de redonner vie à ce site patrimonial en y créant un milieu de vie intergénérationnel, inclusif, harmonieux et sécuritaire. Le site accueille notamment un parc cédé à la Ville de Joliette, un immeuble de 102 logements destinés à des personnes aînées autonomes ou en perte d'autonomie, un CPE de 70 places, des locaux pour des organismes communautaires, ainsi que les 27 chambres étudiantes annoncées aujourd'hui.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook : SocietehabitationQuebec

X : HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Arslan Tifouri, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]