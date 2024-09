Le gouvernement du Québec confirme un soutien financier à la Ville de Shawinigan dans le dossier de la Station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche

SHAWINIGAN, QC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - De passage à Shawinigan aujourd'hui, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, en compagnie de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, a confirmé l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir la Ville dans le contexte exceptionnel de la Station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche.

D'une part, c'est une aide financière de 17 000 000 $ qui est rendue disponible pour que la Ville soit en mesure d'assumer les frais additionnels liés au maintien de la solution transitoire. Ce soutien lui permettra d'offrir de l'eau potable aux citoyennes et citoyens d'ici la mise en place d'une solution permanente. Notons que le gouvernement travaille présentement en collaboration avec la Ville pour identifier cette solution.

D'autre part, un versement déjà prévu par le gouvernement du Québec dans le cadre de trois projets de la Ville de Shawinigan, et qui pourra atteindre 36 182 625 $, sera effectué au comptant. Cette mesure permettra notamment de diminuer la pression financière subie par la Ville relativement au dossier de l'usine de traitement de l'eau potable.

« Notre gouvernement est sensible à la situation qui perdure depuis quelques années à Shawinigan, et s'est engagé à aider la Ville à la surmonter. Pour le bien de la communauté, on doit trouver une solution durable pour l'approvisionnement en eau potable. Aujourd'hui, en accordant 17 millions de dollars à la Ville et en libérant des liquidités, nous mettons en place les conditions lui permettant de maintenir des services municipaux de qualité d'ici à ce qu'une solution permanente soit déployée. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La situation de l'usine de traitement de l'eau potable du Lac-à-la-Pêche est exceptionnelle; elle commande donc des mesures exceptionnelles. Je suis heureuse que notre gouvernement apporte le soutien annoncé aujourd'hui pour compenser les dépenses importantes engagées par la Ville et, ainsi, rassurer la population. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Cette aide, je la reçois comme la reconnaissance du gouvernement envers nos équipes, qui travaillent d'arrache-pied afin de trouver une solution durable pour approvisionner les citoyennes et citoyens en eau potable. Je tiens à remercier particulièrement la ministre Laforest, qui avait promis de nous aider et qui respecte aujourd'hui son engagement. »

Michel Angers, maire de Shawinigan

Soulignons que la Ville de Shawinigan a reçu l'appui du gouvernement du Québec pour la réalisation d'études préliminaires ayant pour but d'explorer les différentes possibilités s'offrant à elle en vue de résoudre de manière durable le problème actuel.

