Le gouvernement du Québec appuie le Festival Mode & Design

MONTRÉAL, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ -Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival Mode & Design, qui commence dès aujourd'hui et qui se déroulera jusqu'au 22 août prochain.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, confirment une aide financière totale de 630 500 $ pour soutenir la tenue de cet événement.

Depuis près de 20 ans, le Festival Mode & Design fait rayonner l'art urbain, la mode, le design et la musique. Cette année, les festivaliers pourront découvrir quatre parcours thématiques -- urbain, pop, énergie et futur -- présentés à la place des Festivals de Montréal. Conférences, tables rondes, performances spontanées et ateliers de création sont au programme de l'événement.

Citations :

« Le Festival Mode & Design est une vitrine importante pour nos créateurs, designers, détaillants et commerçants locaux. Après une année de transition, son édition 2021 est très attendue par les amateurs de mode. Soulignons d'ailleurs le travail des organisateurs, qui ont su s'adapter à la situation actuelle avec une programmation haute en couleur. Je suis fière que le gouvernement du Québec appuie ce festival, qui met en lumière le dynamisme du secteur de la mode, du design et la vitalité de la culture québécoise. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'originalité du Québec se reflète dans divers secteurs d'activité dont celui des festivals et événements, et le Festival Mode & Design en est un excellent exemple. Chaque année, celui-ci offre une belle vitrine à notre destination ainsi qu'une tribune de choix à nos artisans, qui ont ainsi l'occasion de montrer leur savoir-faire. C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient cet événement, qui fait rayonner le Québec touristique dans l'univers de la mode. Je tiens à féliciter l'excellent travail des acteurs de l'industrie touristique qui, par leurs efforts soutenus, rendent notre destination toujours plus attrayante. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'industrie de la mode représente un moteur économique important au Québec. Le Festival Mode & Design nous offre l'occasion de mettre en lumière tout le talent de nos entreprises et de nos créateurs, et de valoriser leur sens de l'innovation à l'échelle locale et mondiale. Cet événement contribue également au rayonnement des collections d'ici et encourage l'achat québécois. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 350 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme accorde au Festival Mode & Design un montant de 205 500 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde une aide de 75 000 $ en vertu du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence pour soutenir les activités du Festival Mode & Design.

