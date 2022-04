Le gouvernement du Québec appuie le Festival Art Souterrain

MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival Art Souterrain, qui se déroulera du 2 avril au 30 juin prochains.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de 147 500 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Cette année, c'est sous le thème Voies-Voix résilientes que le Festival présentera des œuvres contemporaines réalisées par une cinquantaine d'artistes d'ici et d'ailleurs à travers six kilomètres du réseau souterrain montréalais.

Citation :

« Le Festival Art Souterrain fait partie de ces rendez-vous artistiques qui font du Québec une destination reconnue pour ses festivals et événements de très grande qualité. Cet événement, qui contribue au rayonnement de Montréal, invite les amateurs d'arts visuels à découvrir son réseau piétonnier souterrain sous un nouveau jour. Ainsi, une cinquantaine d'artistes d'ici et de l'international bénéficieront d'une vitrine exceptionnelle pour promouvoir leur travail et se faire connaître. Je félicite les organisateurs qui orchestrent cette exposition de main de maître, au plus grand bonheur du public. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la métropole pour en découvrir le centre-ville et ses trésors. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Bien ancré dans le calendrier culturel montréalais, le Festival Art Souterrain rend l'art contemporain accessible au grand public. En plus de mettre en valeur le réseau souterrain de la métropole, cet événement témoigne de la vitalité exceptionnelle qui peut animer notre centre-ville. Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne ce festival qui célèbre la créativité, la richesse culturelle et le caractère distinctif de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme attribue 97 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à l'événement avec une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

