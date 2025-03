Le gouvernement du Québec appuie la création du Laboratoire industriel en transition énergétique

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, en partenariat avec Hydro-Québec, annonce la création du Laboratoire industriel en transition énergétique (LITE), un centre d'expertise et d'innovation en matière de batteries.

Le gouvernement du Québec accorde ainsi à l'organisme un montant total de 75 millions de dollars pour financer ses activités de recherche. Le Laboratoire aura pour mission de soutenir l'essor de la filière batterie québécoise et de contribuer à consolider la position du Québec, à l'avant-garde des avancées technologiques dans ce domaine. Pour ce faire, il offrira un accompagnement en matière de recherche et développement aux entreprises de la filière.

La mise en place du Laboratoire viendra donc répondre à certains besoins des entreprises de la filière batterie, en complémentarité aux initiatives que promeut la zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique, en leur offrant un accès privilégié à des experts de haut niveau et à des infrastructures de recherche de pointe.

L'expertise d'Hydro-Québec comme moteur d'innovation

Le Laboratoire s'appuiera notamment sur l'expertise scientifique d'Hydro-Québec pour propulser cette nouvelle grappe industrielle. Avec plus d'une centaine de familles de brevets à son actif et ayant développé des technologies avancées pour les systèmes de stockage d'énergie, Hydro-Québec agira à titre de partenaire de premier plan dans les projets d'innovation pilotés par le LITE, en collaboration avec l'industrie. Les travaux seront orientés vers les priorités d'affaires des entreprises établies au Québec.

Cette collaboration permettra de valoriser la propriété intellectuelle québécoise tout en donnant à l'industrie un accès à des chercheurs et chercheuses de renommée internationale ainsi qu'à des infrastructures de pointe pour poursuivre l'essor de la filière batterie.

Citations :

« La transition énergétique est inévitable. Aujourd'hui, on vient affirmer la position du Québec comme leader mondial dans ce domaine et contribuer à un avenir énergétique plus vert et plus prospère. Cet investissement de 75 millions de dollars vise donc à accélérer la commercialisation des innovations dans la filière batterie et à renforcer la compétitivité du Québec dans ce secteur stratégique en constante évolution. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous sommes ravis de mettre à profit l'expertise et les infrastructures d'innovation d'Hydro-Québec au sein du Laboratoire industriel en transition énergétique. Sa création permettra d'augmenter l'impact des capacités d'innovation présentes au Québec, au bénéfice des entreprises et des organismes d'ici évoluant dans le domaine de la transition énergétique. »

Mathieu Johnson, vice-président principal - Éolien, recherche et parquet de transactions à Hydro-Québec

« La transition énergétique est une réalité incontournable, et nous devons nous assurer que le Québec peut jouer un rôle clé dans son développement. La Montérégie, avec des pôles comme Varennes et Saint-Hyacinthe, est au cœur de cette transformation. Ce nouveau laboratoire offrira un soutien essentiel aux entreprises et aux chercheurs qui façonnent l'avenir de la filière batterie. Nous continuerons à accompagner ces initiatives pour favoriser l'innovation et renforcer notre expertise collective. »

Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Il s'agit d'une excellente nouvelle. Notre gouvernement garde le cap et contribue à soutenir les entreprises et les laboratoires de recherche dans la poursuite de leurs travaux. Cela consolide aussi les assises de Shawinigan en matière de recherche et développement au sein de la Vallée de la transition énergétique. Très peu de gens le savent, mais au Centre de recherche d'Hydro-Québec à Shawinigan, il y a d'éminentes équipes de recherche qui ont fait des découvertes reconnues mondialement au chapitre de la filière batterie. Shawinigan compte aussi sur d'importantes ressources en recherche avec le Laboratoire des technologies de l'énergie, le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales ainsi que le campus francophone de l'Université Concordia. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants :

Depuis 2017, le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie ( CEETSE) d'Hydro-Québec développe des technologies avancées pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage. Les équipes de recherche d'Hydro-Québec ont développé environ une centaine de familles de brevets depuis la création de ce pôle d'innovation.

développe des technologies avancées pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage. Les équipes de recherche d'Hydro-Québec ont développé environ une centaine de familles de brevets depuis la création de ce pôle d'innovation. Dans son budget 2024-2025, le gouvernement du Québec a prévu une enveloppe de 125 millions de dollars sur cinq ans pour doter certaines zones d'innovation de laboratoires industriels. L'appui au LITE provient de cette enveloppe.

Le soutien gouvernemental correspond aux objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2) en favorisant les synergies dans l'écosystème de recherche et en priorisant des secteurs et des technologies à fort impact.

