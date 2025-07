MONTRÉAL, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants et représentantes des médias à participer à une conférence virtuelle portant sur la demande tarifaire 2026-2028.

Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Activités commerciales et chef des relations clientèle et Josyane Fortin - Directrice principale offres énergétiques, Clientèle et Tarification présenteront la demande et répondront aux questions des médias.

Quoi

Présentation de la demande tarifaire d'Hydro-Québec

Qui

Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Activités commerciales et chef des relations clientèle

Josyane Fortin , Directrice principale - Offres énergétiques à la clientèle et tarification

Date

Jeudi 31 juillet 2025

Heure

11 h 00

Où

Sur la plateforme Teams

Pour participer, vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Médias et planification des communications afin de recevoir les instructions et le lien Teams.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Relations médias d'Hydro-Québec, 514 289-5005 (option 2), [email protected]