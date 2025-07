MONTRÉAL, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec réaffirme ses engagements en demandant à la Régie de l'énergie d'approuver des hausses tarifaires limitées et abordables pour tous les Québécois et Québécoises et de nature à maintenir la compétitivité des entreprises d'ici. Ces hausses seront stables et prévisibles pour les trois prochaines années. Elles permettront de faire les investissements structurants nécessaires à la réalisation du Plan d'action 2035, notamment afin d'améliorer la qualité du service et de réduire le nombre de pannes de 35 %.

Les hausses tarifaires annuelles soumises par Hydro-Québec à la Régie de l'énergie pour 2026, 2027 et 2028 sont les suivantes :

Tarifs résidentiels : 3 %

Tarifs commerciaux : 4,8 %

Tarifs industriels : 4,8 %

La hausse pour la clientèle résidentielle représente une augmentation mensuelle moyenne d'environ 2,40 $ pour un logement et 6,70 $ pour une maison de taille moyenne. À noter qu'avec le programme d'accès à 0 $ à des thermostats intelligents, les ménages pourront réaliser des économies annuelles d'environ 150 $ pour une maison de taille moyenne, ce qui permet de réduire considérablement l'impact de la hausse et même de l'annuler complètement pour une année.

Le Québec continue de se démarquer par des tarifs d'électricité parmi les plus bas en Amérique du Nord, ce qui lui donne un avantage concurrentiel sur le marché. En effet, les hausses de tarifs sont importantes du côté des réseaux voisins en raison des investissements qui y sont nécessaires. Les entreprises d'ici bénéficient ainsi d'une électricité de source renouvelable de même que de tarifs nettement inférieurs à ceux des régions comparables, ce qui renforce la position concurrentielle du Québec. Des mesures personnalisées en efficacité énergétique permettront aux entreprises d'économiser, à terme, jusqu'à 20 % sur leur facture d'électricité.

Les ajustements tarifaires sont rendus nécessaires par l'inflation et par les investissements découlant du Plan d'action 2035, axés sur :

l'amélioration de la qualité du service ;

l'augmentation de la production d'électricité pour soutenir la croissance économique et la décarbonation ;

le déploiement d'initiatives en efficacité énergétique.

D'importants efforts d'efficience de l'ordre de 450 M$ permettent de réduire les coûts et d'ainsi abaisser de 0,7 % les hausses pour chacune des trois prochaines années, notamment en améliorant la productivité de l'entreprise grâce, par exemple, à l'utilisation de drones pour les inspections et de l'intelligence artificielle pour une planification plus efficace des travaux.

Des outils pour réduire la facture

« Nous allons investir un montant record de 2,5 milliards en efficacité énergétique au cours des trois prochaines années. Pour la clientèle résidentielle, nos thermostats intelligents à 0 $ vont permettre de réduire considérablement l'impact de la hausse et même de l'annuler complètement pour une année. Nous allons aussi travailler en étroite collaboration avec les clients commerciaux et industriels pour les accompagner, en considérant leurs différentes réalités dans le contexte économique actuel », indique Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Activités commerciales et chef des relations clientèle.

Parmi les mesures qui seront mises de l'avant au cours des prochaines années :

programme résidentiel d'accès à 0 $ à des thermostats intelligents, offert tant aux propriétaires qu'aux locataires ;

investissements de 75 M$ pour les locataires et propriétaires en situation de précarité énergétique ;

collaboration avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada afin de déployer un nouveau programme de rénovation énergétique pour assurer l'abordabilité de la facture pour les ménages en situation de précarité énergétique, améliorer l'efficacité énergétique des maisons et réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

mesures adaptées aux entreprises pour leur permettre d'économiser, à terme, jusqu'à 20 % sur leur facture d'électricité, notamment : en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, des solutions novatrices misant sur l'intelligence artificielle pour leur offrir des analyses énergétiques qui leur permettront d'optimiser leur consommation ; en ce qui concerne les entreprises industrielles, un service d'accompagnement financier et technique qui favorisera leur productivité ;

aménagement de la facture pour certains secteurs d'activité vulnérables dans le contexte économique actuel ;

à partir de 2026, nouvel appui financier pour l'achat de panneaux solaires qui sera de 1 000 $ pour chaque kW installé, sous réserve d'un maximum de 40 % du coût total d'installation. Pour une maison de taille moyenne, cela pourrait représenter une aide de 5 000 $. Pour un bâtiment commercial, cela pourrait représenter une aide de 40 500 $.



