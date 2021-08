Le gouvernement du Québec appuie Communautique pour les événements FAB16 MTL et Sommet Fab City

MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à Communautique, hôte de la réunion annuelle du réseau international des Fab Labs. La semaine d'activités, qui comprend la tenue du rendez-vous FAB16 MTL et du Sommet Fab City, commence aujourd'hui pour se terminer le 15 août prochain.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, confirment l'attribution d'une aide financière de 207 000 $ pour la tenue de ces événements.

Répartis à travers le monde, les Fab Labs sont des laboratoires locaux qui visent à connecter les chercheurs et les citoyens pour stimuler l'inventivité en leur donnant accès à des outils de fabrication numérique, tout en favorisant les pratiques de développement durable. La semaine d'activités, qui se déroulera en ligne et en présence, réunira notamment des membres de la communauté scientifique et universitaire. Adultes et enfants sont invités à prendre part gratuitement aux ateliers, aux démonstrations et aux conférences de panélistes de renommée mondiale qui viendront partager leur savoir-faire et leurs découvertes dans le cadre de ces activités.

« Le gouvernement est fier d'appuyer la tenue du FAB16 MTL et du Sommet Fab City, qui se tiennent cette année dans notre métropole. Assurément, ces événements d'envergure internationale contribuent à renforcer la position de Montréal à titre de ville innovante, créative et intelligente. Cette semaine d'activités axée sur les avancées technologiques contribuera à stimuler l'innovation dans la métropole, tout en offrant une vitrine aux entreprises visionnaires et créatives du Québec. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je salue cette initiative qui, j'en suis convaincue, offrira cette année encore des solutions innovantes aux thèmes abordés lors de l'événement. La richesse des réflexions communes ainsi que la mise en action de celles-ci contribueront encore une fois à faire rayonner la qualité de l'enseignement supérieur du Québec. Bon succès aux participantes et participants! »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 157 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère de l'Enseignement supérieur accorde à l'événement Fab 16 MTL un montant de 50 000 $ pour la période 2020-2021 dans le cadre de ses programmes Soutien à des organismes et Soutien à des partenaires en éducation.

