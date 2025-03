Formation des médecins vétérinaires - Plus de 12,6 M$ pour soutenir la mission du Centre hospitalier universitaire vétérinaire

QUÉBEC, le 28 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce l'octroi de 12 650 000 $, répartis sur trois ans, au Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Cet investissement permettra au CHUV de poursuivre la formation des médecins vétérinaires, dont le rôle est essentiel pour assurer la santé et le bien-être de nos animaux d'élevage et de compagnie.

Cette somme servira également à appuyer les activités cliniques du CHUV et permettra la réalisation de projets de développement, notamment en santé publique vétérinaire.

Citations

« Je suis heureux de ce soutien qui permettra au CHUV de continuer à former nos futurs médecins vétérinaires, et ce, dans un environnement à la fine pointe de la technologie. Avec cette annonce, votre gouvernement pose un geste concret pour la santé et le bien-être des animaux d'élevage et de compagnie. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En plus d'être la seule université à offrir la formation clinique de nos médecins vétérinaires en français en Amérique du Nord, le CHUV détient une expertise unique en santé et bien-être des animaux et participe à l'avancement scientifique dans ce domaine. Former de nouveaux médecins vétérinaires est un service essentiel pour le secteur bioalimentaire ainsi que pour la collectivité. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le CHUV est un acteur intégré au sein de notre communauté, contribuant activement à la vitalité et au dynamisme de notre région. Je suis fière que mon gouvernement soutienne ses activités cliniques ainsi que ses services à la collectivité, dont l'excellence dépasse largement les limites de notre circonscription. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« La Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et son Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) sont uniques à bien des égards et constituent des atouts importants pour le Québec, autant pour la santé des animaux que la santé publique et la sécurité alimentaire. Je remercie le gouvernement du Québec pour son appui indéfectible qui nous permet de poursuivre notre triple mission de formation, de recherche et de services aux collectivités. »

Daniel Jutras, recteur, Université de Montréal

Faits saillants

L'aide financière de 12 650 000 $ accordée au CHUV est répartie sur une période de 3 ans (2024-2027).

Le CHUV est le seul établissement au Canada à offrir la formation en médecine vétérinaire en français. Il comprend l'Hôpital des animaux de la ferme, l'Hôpital des animaux de compagnie, l'Hôpital équin ainsi que la Clinique ambulatoire. Cette concentration de services uniques au Québec lui permet de proposer une offre variée en matière de santé animale grâce à son personnel et à ses équipements de pointe.

à offrir la formation en médecine vétérinaire en français. Il comprend l'Hôpital des animaux de la ferme, l'Hôpital des animaux de compagnie, l'Hôpital équin ainsi que la Clinique ambulatoire. Cette concentration de services uniques au Québec lui permet de proposer une offre variée en matière de santé animale grâce à son personnel et à ses équipements de pointe. Le CHUV bénéficie de l'apport de professeurs cliniciens et de professeures actifs en recherche et à l'affut des plus récents développements dans leurs disciplines respectives. Ces professionnels, ainsi que le personnel technique qui les soutient, ont recours à des équipements à la fine pointe de la technologie. Il s'agit d'un complexe médical unique qui prodigue des soins à près de 25 000 patients ou troupeaux annuellement sur une base continue, 24 heures par jour et 365 jours par année.

Suivez le MAPAQ sur les médias sociaux :

Facebook X Instagram Linkedin YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications et attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, Cell. : 438 341-2255, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]