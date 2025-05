28e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - La générosité de 40 bénévoles et organismes célébrée par le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Hier soir, la mobilisation de bénévoles et d'organismes des quatre coins du Québec a été célébrée à l'occasion de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec 2025.

Après le mot d'ouverture prononcé par le premier ministre du Québec, François Legault, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a remis l'une des plus haute distinction gouvernementale en action communautaire à 40 lauréates et lauréats, soit :

15 dans la catégorie Jeune bénévole ─ prix Claude-Masson;

dans la catégorie Jeune bénévole ─ prix Claude-Masson; 19 dans la catégorie Bénévole;

dans la catégorie Bénévole; 6 dans la catégorie Organisme.

Pour en apprendre davantage sur les personnes et les organismes lauréates ou sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2025, rendez-vous à Quebec.ca/prix-benevolat/laureats

Citation

« Félicitations aux bénévoles et aux organismes récompensés ! Votre dévouement fait toute la différence. Grâce à vous, nos milieux de vie sont plus humains, plus solidaires, plus vivants. Continuons d'agir ensemble, avec cœur, pour bâtir un Québec où personne n'est laissé derrière. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

Au total, 239 candidatures ont été déposées pour cette édition.

candidatures ont été déposées pour cette édition. Le comité de sélection était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

Au Québec, chaque bénévole consacre à un groupe ou un organisme, en moyenne, 127 heures en bénévolat, ce qui équivaut à 160 000 emplois à temps plein.

heures en bénévolat, ce qui équivaut à emplois à temps plein. Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec. Depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à plus de 1 100 bénévoles et organismes.

