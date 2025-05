Le gouvernement du Québec accueillera la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 9 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, en collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), accueillera, du 22 au 24 mai prochains, la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie dans la ville de Québec.

Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, ainsi que les ministres de la Culture des États et gouvernements membres de plein droit, membres associés et observateurs de l'OIF se réuniront pour échanger sur les meilleures pratiques en matière de politiques culturelles ainsi que sur les enjeux et les stratégies à adopter en matière de découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. Les ministres conviendront également d'un plaidoyer commun qui engage le Québec et ses partenaires francophones à poser des actions concrètes pour assurer la diversité linguistique et culturelle en ligne.

« La découvrabilité des contenus culturels francophones est l'une de nos priorités au Québec. C'est un honneur d'accueillir les ministres de la Culture de la Francophonie. Je me réjouis de pouvoir travailler de concert avec mes homologues pour favoriser le rayonnement, la visibilité et la pérennité de nos contenus culturels en ligne. Ce sera aussi l'occasion pour les États et gouvernements de la Francophonie de défendre leur souveraineté culturelle, c'est-à-dire leur capacité à adopter des politiques à l'ère numérique pour promouvoir la diversité des expressions culturelles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre de la région de l'Outaouais

« Face au défi mondial qu'est la découvrabilité des contenus francophones, nous devons faire entendre notre voix avec force pour promouvoir la diversité linguistique et culturelle à l'ère du numérique. En accueillant cette importante rencontre internationale de la Francophonie, nous réitérons notre leadership et notre engagement dans ce domaine. Par la collaboration, les membres de la Francophonie ont le potentiel d'agir de manière significative. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« La diversité et la visibilité des œuvres francophones restent fragilisées par la domination de quelques plateformes numériques et une mobilisation encore insuffisante. Je souhaite que cette conférence, portée par le Québec et l'OIF, ouvre la voie à des politiques culturelles adaptées au numérique et à un plaidoyer commun pour la découvrabilité des contenus francophones. »

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie

L'OIF compte 93 États et gouvernements, dont 56 membres de plein droit, 5 membres associés et 32 observateurs.

La Francophonie recense plus de 321 millions de locuteurs à travers le monde.

La découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

