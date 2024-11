Le gouvernement du Québec accorde près de 195 000 $ pour 8 projets visant à promouvoir ou à stimuler le développement culturel numérique au Québec et dans la francophonie canadienne

QUÉBEC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Jean-François Roberge, annoncent un soutien financier total de près de 195 000 $ à 8 organisations pour des projets de développement culturel numérique.

Ce financement vise à favoriser la découvrabilité des contenus culturels francophones, en plus de promouvoir et de stimuler la transformation numérique d'organisations culturelles du Québec et de la francophonie canadienne par la transmission des connaissances et l'accroissement des compétences en matière de numérique.

Les 8 projets retenus sont portés par des organisations situées dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec, de la Montérégie, de Montréal et de l'Outaouais. Chacune de ces organisations québécoises fait affaire avec au moins 1 partenaire canadien hors Québec.

Voici la liste de projets financés dans le cadre de l'édition 2024-2025 de l'Appel de projets pour le développement culturel numérique dans la francophonie canadienne :

Nom de l'organisme Titre du projet Région Somme Agence TOPO L'incubateur de littérature numérique dans la francophonie canadienne Montréal 25 000 $ Culture Centre-du-Québec WikiClub : Cercle d'apprentissage Centre-du-Québec 25 000 $ Culture Cible Déploiement de Data-Coop Culture sur des plateformes numériques culturelles clés de la francophonie canadienne Montréal 25 000 $ Festival interculturel du conte de Montréal Le Combat des contes de la francophonie 2025 : projet numérique et participatif Montréal 24 950 $ Le Droit - Les Coops de l'information Rencontre avec le domaine artistique franco-ontarien Outaouais 20 000 $ Narra Découvrabilité du livre audio québécois et franco-canadien Montérégie 25 000 $ Le Petit Théâtre du Vieux Noranda Consolider et propulser la base de données Avnu Abitibi-Témiscamingue 25 000 $ Wikimédia Canada Améliorer la découvrabilité des contenus littéraires francophones grâce aux projets Wikimédia Montréal 25 000 $

« L'arrivée des plateformes de diffusion en continu bouleverse le secteur culturel. Il faut donc agir pour se doter des outils qui permettront à la culture québécoise et francophone de rayonner dans l'univers numérique. C'est un dossier essentiel pour la culture québécoise. Il en va de même pour tous les francophones du Canada. Je suis donc très fier de soutenir des projets qui s'inscrivent dans notre vision de promotion de la découvrabilité des contenus culturels francophones. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La découvrabilité des contenus francophones est un enjeu de premier plan dans nos efforts de valorisation et de promotion de notre langue. On ne peut pas le nier, l'avenir de la langue française passe notamment par sa visibilité sur le Web. Actuellement, le contenu francophone n'est pas suffisamment mis en valeur et nous devons inverser cette tendance. Je félicite ces 8 organismes qui font, eux aussi, de cet enjeu une priorité et qui proposent des projets prometteurs! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Faits saillants

Ce programme, lancé en mai 2023, s'adresse aux personnes morales sans but lucratif (organismes et coopératives), aux entreprises culturelles, aux établissements d'enseignement supérieur, aux centres de recherche et aux sociétés d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications du Québec.

La période de dépôt des demandes de l'édition 2024-2025 de cet appel de projets s'est déroulée du 22 avril au 21 juin 2024.

La découvrabilité d'un contenu se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, en particulier par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Les subventions octroyées sont d'une somme maximale de 25 000 $ chacune et les projets doivent se dérouler à l'intérieur d'une période de 12 mois.

L'Appel de projets est une initiative inscrite dans le Plan d'action gouvernemental 2022-2025 de la Politique en matière de francophonie canadienne, qui vise à valoriser le français et les cultures francophones.

L'Appel de projets cadre avec les objectifs de la stratégie commune de la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones, lancée en novembre 2020 par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de France .

