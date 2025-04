Le gouvernement du Québec accorde plus de 5 M$ à la Régie incendie des Monts

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 7 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, a annoncé aujourd'hui à Sainte-Agathe-des-Monts l'octroi d'une somme de 5 323 500 $ à la Régie incendie des Monts (RIDM) pour la construction d'une nouvelle caserne.

De gauche à droite : - Frédéric Broué, maire de Sainte-Agathe-des-Monts, président de la Régie Incendie des Monts; Marc L'Heureux, préfet de la MRC des Laurentides; France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Habitation; Éric Fuller, directeur de la Régie Incendie des Monts; Dominique Forget, mairesse de Val-des-Lacs; Gabrielle Lavigne, conseillère municipale à Sainte-Lucie-des-Laurentides; Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay--Lac-St-Jean, députée de Chicoutimi; André Ibghy, maire d'Ivry-sur-le-Lac; Donna Salvati, mairesse de Val-Morin; Serge Ennis, conseiller municipal à Val-des-Lacs; Richard Forget, maire de Lantier. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Il s'agit d'un projet de mise en commun de services qui permettra de desservir les citoyennes et citoyens de Sainte-Agathe-des-Monts, d'Ivry-sur-le-Lac, de Val-David, de Val-Morin, de Lantier et de Sainte-Lucie-des-Laurentides.

Le nouveau bâtiment, situé au 198, boulevard Norbert-Morin à Sainte-Agathe-des-Monts, permettra de mieux répondre aux besoins du service de protection contre les incendies. Le rez-de-chaussée comprendra notamment un vaste garage doté de dix portes, une salle réservée aux équipements de protection individuelle et aux habits de combat, ainsi qu'une baie de décontamination spécialisée, afin de réduire les risques liés aux contaminants. On y trouvera également un espace pour le lavage et le séchage des habits, des vestiaires avec douches, des bureaux ainsi qu'une salle de conférence.

À l'étage, des espaces administratifs, des aires de repos, une cuisinette et une salle d'entraînement physique seront aménagés pour favoriser le bien-être du personnel.

Citations :

« Aujourd'hui, je suis très fière parce que l'aide financière que nous annonçons aura un impact direct sur la population d'un vaste territoire dans les Laurentides. Investir pour permettre au milieu municipal d'offrir des services de qualité à la population, c'est ça! Pour notre gouvernement, c'est important d'être partie prenante de projets concrets comme celui de la Régie incendie des Monts. Je félicite toutes les municipalités impliquées dans cet important projet, un exemple parfait de mise en commun pour offrir des services de qualité aux citoyens. Au final, c'est tout le monde qui en ressort gagnant! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je partage la fierté des nombreuses personnes qui ont mis la main à la pâte pour que ce projet, attendu depuis longtemps par la communauté, se réalise enfin. Bientôt, les femmes et les hommes qui œuvrent au sein de la Régie incendie des Monts auront un environnement de travail optimisé et la population pourra bénéficier d'une couverture de services améliorée. Je vais suivre ce projet avec beaucoup d'attention. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« La construction de cette nouvelle caserne marque un engagement fort envers la sécurité et le bien-être des citoyens et citoyennes. Dotée d'infrastructures modernes et adaptées, elle permettra à nos pompiers d'intervenir avec encore plus d'efficacité pour protéger nos communautés. C'est un investissement clé pour l'avenir de nos villes. Nous tenons à remercier chaleureusement le gouvernement pour cette subvention, qui rend ce projet possible. »

Frédéric Broué, président du conseil d'administration de la Régie incendie des Monts et maire de Sainte-Agathe-des-Monts

« Félicitations à la RIDM et à ses dirigeants pour la construction imminente de la nouvelle caserne de pompiers, une étape essentielle pour améliorer la sécurité et les services dans notre communauté. Un grand merci aux ministères du gouvernement du Québec pour leur soutien précieux; leur collaboration a été déterminante pour la réalisation de ce projet. En tant que maire d'Ivry-sur-le-Lac, je tiens à leur exprimer ma profonde reconnaissance pour leur engagement envers le progrès et le bien-être des citoyens. »

André Ibghy, maire d'Ivry-sur-le-Lac

« La nouvelle caserne représente bien plus qu'un bâtiment; elle incarne notre volonté collective d'offrir des services d'urgence efficaces et adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Pour Val-David, c'est un pas concret vers une sécurité accrue, pour chaque citoyen et chaque citoyenne. Nous sommes fiers de faire partie de ce projet porteur, et nous remercions sincèrement le gouvernement pour son appui indispensable. »

Dominique Forget, mairesse de Val-David

« Nous attendions avec beaucoup d'optimisme une annonce dans le cadre de ce programme gouvernemental. Un investissement pour améliorer et moderniser les infrastructures de la Régie incendie des Monts est essentiel afin d'assurer des services de sécurité incendie encore plus performants pour l'ensemble de notre région. Pour Val-Morin, cela signifie concrètement une meilleure protection pour les citoyens et leurs biens. Nous remercions chaleureusement le gouvernement pour son appui à ce projet qui répond directement aux besoins de sécurité et qui contribue au bien-être de notre communauté. »

Donna Salvati, mairesse de Val-Morin

« La construction de cette caserne est une excellente nouvelle pour notre région. C'est une infrastructure moderne qui permettra à la Régie incendie des Monts de répondre encore plus rapidement et efficacement aux urgences. Ce projet reflète l'importance de la collaboration entre les municipalités et du soutien des instances gouvernementales pour garantir la sécurité de tous. Merci à tous les partenaires qui ont rendu cela possible. »

Richard Forget, maire de Lantier

« Grâce au soutien du gouvernement du Québec et à l'engagement de la RIDM, nous avons franchi une étape décisive en vue de la construction de notre nouvelle caserne. Ce projet essentiel contribuera à renforcer la sécurité des citoyens, en offrant des infrastructures modernes et adaptées à leurs besoins. Félicitations et un immense merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la concrétisation de cette initiative tant attendue. Voir un projet aussi nécessaire se réaliser est une véritable source d'inspiration et d'espoir pour l'avenir. Continuons à bâtir ensemble un milieu plus sécuritaire et dynamique! »

Luc Grenon, maire de Sainte-Lucie-des-Laurentides

« Val-des-Lacs est honorée d'intégrer, d'ici quelques semaines, la Régie incendie des Monts. L'expertise et les compétences de la RIDM et de son personnel seront profitables pour l'ensemble de la municipalité. Nous sommes tournés vers un avenir mutuellement bénéfique avec vous et ce beau projet de caserne! »

Patricia Lacasse, mairesse de Val-des-Lacs

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Hugo Paquette, Conseiller politique, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, 819 326-1020