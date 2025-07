Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec - 58 nouveaux logements sociaux et abordables au Monastère Sainte-Claire à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Rivière-du-Loup et le Fonds de solidarité FTQ marquent le coup d'envoi des travaux visant à créer 58 nouveaux logements sociaux et abordables à Rivière-du-Loup. L'organisme Logements Populaires du Bas-Saint-Laurent, appuyé par le groupe de ressources techniques Habitations Populaires de l'Est, s'est donné pour mission de convertir le Monastère Sainte-Claire en milieu de vie sain et abordable. Cette initiative verra le jour rapidement grâce à la combinaison de plusieurs leviers financiers et techniques.

Ce projet de près de 25 M$ est soutenu par le gouvernement du Québec avec une contribution d'environ 8 M$, dont 5,2 M$ proviennent de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec. La Ville de Rivière-du-Loup, quant à elle, accordera un crédit de taxes foncières à 100 % pendant 35 ans ainsi qu'un crédit de 50 % sur les taxes de services pour la même durée, en plus d'une contribution de 203 636 $ en vertu du programme Rénovation Québec. S'ils y sont admissibles, 46 ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Concrètement, cette aide financière permet au ménage de limiter sa contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de son revenu.

Situé au 7, rue Pelletier, à Rivière-du-Loup, le monastère sera transformé en 28 logements. Simultanément, sur le terrain adjacent, une annexe de 30 logements modulaires, répartis sur 3 étages, sera érigée. Tous les appartements seront certifiés Novoclimat et respecteront les critères d'accessibilité pour être adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. Les premiers locataires devraient emménager au début de 2027.

Vers la création de 2 250 logements sociaux ou abordables

Dans le cadre du partenariat innovant convenu entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, 2 250 nouveaux logements sociaux ou abordables doivent être créés d'ici 2027. Les projets sont majoritairement de nouvelles constructions, auxquelles s'ajoutent, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

Citations

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Ce projet en est une belle preuve : on combine des solutions financières et techniques pour livrer rapidement 58 logements sociaux et abordables, tout en préservant notre patrimoine bâti. Je me réjouis de pouvoir compter sur des partenaires solides, comme le Fonds de solidarité FTQ, pour financer cette initiative novatrice. Ensemble, avec les municipalités et les organismes d'habitation, on agit concrètement pour mieux loger les Québécoises et les Québécois à revenu faible ou modeste. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le logement a toujours été l'une de mes grandes priorités, depuis le jour 1 de mon élection. Attendu depuis très longtemps, je me réjouis de voir que ce projet de logements abordables au Monastère Sainte-Claire verra enfin le jour grâce au financement et aux mesures concrètes de notre gouvernement. Réaliser des logements abordables en réaffectant un bâtiment patrimonial comme le Monastère représente un véritable exploit. Je tiens à remercier la grande contribution de ma collègue France-Élaine, qui a permis la réalisation de ce beau projet qui sera également bonifié de 30 unités. Je tiens également à remercier les Logements Populaires du Bas-Saint-Laurent pour ce magnifique projet, qui contribuera à bonifier de façon significative l'offre de logements abordables pour Rivière-du-Loup! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata - Les Basques

« Nous avons un réel besoin de nouveaux logements à Rivière-du-Loup, rappelle la mairesse suppléante Chantal Amstad. L'économie de la ville vire à plein régime, propulsée par nos entreprises et nos commerçants; il est donc impératif de créer de nouveaux logis, toutes catégories confondues. Avec ce projet qui se concrétise enfin et auquel nous sommes très fiers de participer, le conseil municipal atteint deux objectifs phares, soit la création de logements et la protection du patrimoine bâti. Le fait qu'il s'agisse d'unités de logement abordable et que le site soit situé à proximité du centre-ville ajoute énormément de valeur aux investissements faits par la Ville dans ce complexe d'habitation au bénéfice de toute la communauté louperivoise. »

Chantal Amstad, mairesse suppléante de la Ville de Rivière-du-Loup

« Ce projet témoigne de notre engagement avec le gouvernement du Québec à accélérer la réalisation de plus de logements hors marché pour desservir les besoins de tous les types de ménages. Nous sommes fermement en action avec les organismes porteurs des projets dans plusieurs régions au Québec. Je salue l'organisme Logements Populaires du Bas-Saint-Laurent qui porte fièrement ce projet. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Logements Populaires du Bas-Saint-Laurent est fier de contribuer à l'effort collectif en apportant des solutions novatrices et concrètes à la crise du logement sévissant actuellement. En donnant le coup d'envoi aux travaux de transformation et de construction pour le projet du Monastère Sainte-Claire, nous pourrons répondre rapidement à un besoin pressant en logements sociaux et abordables à Rivière-du-Loup. »

Marie Duchesne, présidente de Logements Populaires du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

L'architecte du projet est Alpha Architecture.

Pour ce projet, l'organisme Logements Populaires du Bas-Saint-Laurent est accompagné par le groupe de ressources techniques Habitations Populaires de l'Est.

Les travaux de construction devraient se terminer à la fin de 2026.

Au total, 46 ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). S'ils y sont admissibles, les locataires pourraient ainsi limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Rivière-du-Loup.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement durable de ses projets. Au 31 décembre 2024, il comptait 25 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 4,6 milliards $; 82 immeubles en gestion d'actifs et 13,3 millions de pi2 de terrain à développer dont 5 millions de pi2 à vocation industrielle. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

