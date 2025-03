Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,2 M$ à Marieville

MARIEVILLE, QC , le 31 mars 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, est fière d'annoncer qu'une somme de 3 201 900 $ a été accordée à la Ville de Marieville pour la construction d'un centre communautaire.

Le nouveau bâtiment qui accueillera le centre communautaire sera situé sur la rue du Pont, à l'angle de la rue Cartier. Au rez-de-chaussée seront notamment aménagés une salle polyvalente, des espaces de rangement et des toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite. Au deuxième étage, on trouvera des bureaux administratifs et des salles de formation.

Citations :

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne une fois de plus le milieu municipal dans l'optimisation de ses infrastructures collectives. L'appui considérable que nous accordons à Marieville permettra à la population de se réunir dans un lieu convivial et inclusif offrant des services de qualité et accessibles. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis fière de nous voir appuyer la construction de ce nouveau centre communautaire à Marieville. Cet investissement témoigne de notre engagement à améliorer le bien-être des citoyennes et citoyens, en leur offrant un espace qui contribuera à créer des opportunités de rencontre et à tisser des liens sociaux entre toutes les générations. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« La construction de cette nouvelle bibliothèque et de ce centre communautaire représente un investissement structurant pour Marieville et les environs. Ce lieu vivant favorisera l'accès à la culture, la création et les échanges, en plus de renforcer le dynamisme et la vitalité de notre communauté. Nous avons hâte que les citoyens puissent s'approprier cet espace moderne et accueillant, qui deviendra un véritable carrefour de rencontres et de découvertes. »

Vincent Després, maire de Marieville

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Le centre communautaire sera aménagé sous le même toit que la nouvelle bibliothèque municipale de Marieville , le projet ayant reçu un appui financier total de 1 792 556 $ de la part des gouvernements du Canada et du Québec en 2019.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

