Le gouvernement du Québec accorde 300 000 $ au Festif! - pour faire rayonner la musique québécoise à l'école

QUÉBEC, le 28 août 2023 /CNW/ - Le ministre de Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi d'un soutien de 300 000 $ pour le projet Le Festif! à l'École. Cette série de rencontres permettra de faire rayonner la chanson québécoise francophone, pendant l'année scolaire 2023-2024, auprès des jeunes du primaire et du secondaire.

Par ce projet, Le Festif! souhaite redonner à sa communauté et sensibiliser les jeunes du Québec à l'importance de s'intéresser à la musique québécoise. Lors de leur visite dans les écoles, les artistes offrent généralement un atelier de composition musicale, une conférence et un spectacle. Grâce au soutien financier annoncé aujourd'hui, le Festif! à l'École prendra une ampleur sans précédent en permettant à une vingtaine d'artistes de visiter 85 écoles réparties dans 13 régions du Québec.

Citations

« En tant que ministre responsable de la Culture et de la Jeunesse, je ne peux que me réjouir de voir des initiatives comme celle-ci se développer et rayonner à travers le Québec. Le Festif! à l'École permettra à des jeunes de côtoyer de très près des artistes établis et, réciproquement, pour les artistes d'avoir un contact privilégié avec la jeunesse. C'est une occasion unique pour ces jeunes de découvrir la richesse de la musique québécoise, et ce, directement dans leur milieu scolaire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La culture est une locomotive importante afin d'intéresser et de motiver les jeunes en milieu scolaire. Je me réjouis que nous puissions exposer les jeunes du primaire et du secondaire au talent d'artistes établis de la chanson francophone. Cette initiative aura assurément des répercussions positives dans les milieux qui seront visités. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« C'est vraiment touchant pour l'équipe de savoir qu'un projet, qui est à la base financé par les recettes du festival, est dorénavant reconnu à l'échelle du Québec. »

Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif!

Faits saillants

Créé en 2018, Le Festif! à l'École a, depuis, permis à une trentaine d'artistes, dont Alaclair Ensemble, Sara Dufour , Marie-Pierre Arthur , Vincent Vallières, Louis-Jean Cormier , Koriass, Claudia Bouvette , Les Louanges et Samian, de visiter des écoles primaires et secondaires.





, , Vincent Vallières, , Koriass, , Les Louanges et Samian, de visiter des écoles primaires et secondaires. Ce partenariat entre le gouvernement du Québec et le Festif! s'inscrit dans la volonté gouvernementale de consolider les liens entre les milieux culturels et scolaires.

