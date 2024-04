GATINEAU, QC, le 15 avril 2024 /CNW/ - Chaque année, partout au pays, les bénévoles offrent temps et ressources afin d'exercer une influence positive sur leurs communautés. Les Prix pour le bénévolat du Canada soulignent le leadership communautaire et visent à encourager les Canadiens et les Canadiennes de tous les horizons à changer les choses dans leur collectivité grâce au bénévolat et à élaborer des solutions novatrices pour remédier aux défis sociaux.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a rendu hommage aux lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada lors d'une cérémonie hybride au Centre national des arts d'Ottawa. Cette cérémonie marque le 10e anniversaire des Prix pour le bénévolat du Canada.

La ministre a également lancé l'appel de nominations pour les prochains prix. Présenter une candidature est une excellente manière de reconnaître la contribution des bénévoles et des organismes, et de les remercier pour ce qu'ils font pour leur communauté. À partir d'aujourd'hui, les candidatures sont acceptées pour des personnes ou des groupes de bénévoles, des organismes sans but lucratif, des entreprises et des entreprises sociales. Consultez Canada.ca/prix-benevolat pour obtenir plus de détails.

Nous sommes heureux d'annoncer les organismes sans but lucratif choisis par les lauréats pour recevoir les subventions reçues :

Prix nationaux

Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie

Rahul Singh a choisi la David McAntony Gibson Foundation (GlobalMedic), qui recevra une subvention de 10 000 dollars.

Mentions spéciales

Loren Slye a choisi la London Heritage Farm Society, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Mary Walters a choisi St. John Council for Saskatchewan Inc., qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Prix régionaux

Leader émergent

Atlantique : Stacie Smith a choisi The Sandbox Project, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Québec : Jason Rivest a choisi Simulation du Parlement européen Canada-Québec-Europe, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Ontario : Lucia Marchionda a choisi la Hamilton Health Sciences Foundation, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Prairies : Justin Langan a choisi O'KANATA, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Colombie-Britannique et le Nord : Robin Changizi a choisi la Colibri Learning Foundation, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Leadership d'entreprise

Ontario : Humble Beginning Stories a choisi l'African Canadian Association of Ottawa, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Prairies : Automated Aquatics Canada a choisi la Boys & Girls Clubs Big Brothers Big Sisters of Edmonton & Area Society, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Leadership communautaire

Atlantique : Angela Woodford a choisi Harbour Main, Chapel's Cove & Lakeview Recreation Committee, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Québec : Dr Daphnée Veilleux-Lemieux a choisi Chiots Nordiques, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Ontario : Jill Kearney a choisi l'International Dyslexia Association, région de l'Ontario, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Prairies : Marc Hazlewood a choisi McCreary Recreation Commission, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Colombie-Britannique et le Nord : Norman D. Crerar a choisi la Okanagan Military Tattoo Society, qui recevra une subvention de 5 000 dollars.

Innovation sociale

Atlantique : La Survivors of Abuse Recovering Society a conservé la subvention de 5 000 dollars au sein de son propre organisme.

Québec : Bénévoles d'expertise a conservé la subvention de 5 000 dollars au sein de son propre organisme.

Ontario : The Hub a conservé la subvention de 5 000 dollars au sein de son propre organisme.

Prairies : La Norfolk Housing Association a conservé la subvention de 5 000 dollars au sein de son propre organisme.

Colombie-Britannique et le Nord : La Ashcroft HUB Society a conservé la subvention de 5 000 dollars au sein de son propre organisme.

L'annonce faite aujourd'hui appuie l'engagement du Canada à respecter le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies en encourageant le bénévolat dans les communautés d'un bout à l'autre du Canada. Le bénévolat est essentiel pour améliorer la situation sur les plans social, économique et environnemental à l'échelle locale et nationale. Les bénévoles aident à élargir la portée des services sociaux et soutiennent l'éducation des groupes à faible revenu et marginalisés, en plus d'améliorer la sécurité alimentaire au sein des communautés.

Citations

« Les bénévoles sont essentiels à nos collectivités et jouent un rôle clé pour maintenir le tissu social de notre société. À l'occasion de la Semaine de l'action bénévole et à un moment où nous rendons hommage à ceux qui travaillent au quotidien pour améliorer nos communautés, je suis honorée d'annoncer le lancement de l'appel de candidatures des Prix pour le bénévolat du Canada. J'invite tout le monde au Canada à soumettre la candidature de ceux qui offrent ces services essentiels pour que nous puissions souligner la contribution des personnes qui déploient des efforts incroyables pour améliorer nos collectivités ainsi que notre pays. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

« Je vous encourage sincèrement à soumettre la candidature de personnes exceptionnelles pour le prix Leader émergent des Prix pour le bénévolat du Canada. Si vous avez dans votre communauté un jeune de 18 à 30 ans qui fait preuve de compassion et de leadership par l'entremise du bénévolat et qui contribue à l'enrichissement de sa communauté, je vous encourage à soumettre sa nomination. Ce prix permet de reconnaître le dévouement continu à promouvoir le changement positif et à inspirer les autres jeunes. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Les faits en bref

Les Prix pour le bénévolat du Canada comprennent 21 prix, soit 20 prix régionaux et un prix national.

comprennent 21 prix, soit 20 prix régionaux et un prix national. Les lauréats sont honorés dans le cadre d'une cérémonie qui a lieu chaque année.

Les lauréats régionaux sont invités à désigner un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 5 000 dollars , et le lauréat national peut en choisir un qui recevra une subvention de 10 000 dollars .

, et le lauréat national peut en choisir un qui recevra une subvention de 10 . L'appel de candidatures se déroule du 15 avril au 21 juin 2024.

Les lauréats peuvent être des personnes ou des groupes de bénévoles, des organismes sans but lucratif, des entreprises et des entreprises sociales.

Selon l'Enquête sociale générale - Don, bénévolat et participation de 2018 de Statistique Canada, 79 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré faire du bénévolat. Ils ont consacré environ 5 milliards d'heures à leurs activités de bénévolat.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]