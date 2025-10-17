LA PLONGE, SK, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à cœur de faciliter le développement de solutions énergétiques propres, fiables et abordables tout en favorisant le leadership autochtone dans l'édification d'un avenir énergétique propre au Canada. Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, une aide fédérale de plus de 1,9 million de dollars pour l'aménagement d'un microréseau électrique intelligent sophistiqué qui desservira les populations de La Plonge et de Poplar House, dans le nord de la Saskatchewan.

Ce projet novateur, dirigé par Aurora Renewables - une société de services d'énergie propre autochtone détenue conjointement par le Des Nedhe Group et Extropic Energy -, combinera énergie solaire et stockage par batterie pour améliorer la résilience énergétique, favoriser la stabilité du réseau et accroître la production d'énergie renouvelable dans ces communautés. Le projet appartient entièrement à la Première Nation d'English River par le biais du Des Nedhe Group.

Financé par le Programme d'innovation énergétique de RNCan, le microréseau électrique intelligent de La Plonge et de Poplar House fait figure de modèle pour tous projets d'énergie propre appartenant à la communauté et dirigés par des Autochtones. En mettant en place la technologie de pointe Digital Twin, le projet optimisera le fonctionnement du réseau, réduira les émissions de gaz à effet de serre et contribuera à moderniser le réseau énergétique dans le nord de la Saskatchewan.

« Ce projet montre avec éclat que le leadership autochtone favorise l'innovation dans le secteur de l'énergie propre. En combinant énergie solaire, stockage par batterie et technologies de pointe, le microréseau électrique intelligent de La Plonge et de Poplar House renforcera la résilience et la sécurité énergétiques de collectivités nordiques tout en favorisant la croissance économique locale. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones en milieu rural comme celui-ci à La Plonge améliorent la fiabilité de l'approvisionnement énergétique local, font baisser le coût de l'énergie et créent de l'emploi dans la région, tout en réduisant les émissions et en protégeant l'environnement. »

L'honorable Buckley Belanger

Secrétaire d'État (Développement rural)

« Aurora Renewables est fière d'offrir des solutions énergétiques propres sophistiquées aux communautés de La Plonge et de Poplar House, en partenariat avec la Première Nation d'English River. En combinant l'énergie solaire, le stockage par batterie et la technologie Digital Twin, ce projet montre que l'innovation dirigée par des Autochtones peut produire des systèmes à énergie renouvelable résilients et adaptés au Nord. Fait tout aussi important : il crée un modèle reproductible qui pourra être mis à l'échelle et adapté pour améliorer la sécurité énergétique ailleurs au Canada. »

Jonathan Palmer

Vice-président, Aurora Renewables

« Grâce à la collaboration et à la détermination, nous donnons vie au système de production d'énergie solaire et de stockage par batterie de La Plonge. Ce projet, qui appartient entièrement à la Première Nation d'English River par le biais du Des Nedhe Group, est le fruit d'années consacrées à prendre en main notre avenir énergétique. Par l'entremise d'Aurora Renewables, notre fournisseur d'énergie propre détenu majoritairement par des Autochtones, nous donnons un aperçu de ce qu'est la souveraineté économique. Il s'agit de concevoir et de construire les infrastructures qui alimenteront nos communautés en énergie pendant des générations. »

Sean Willy

Président et chef de la direction, Des Nedhe Group

