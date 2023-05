YELLOWKNIFE, NT, le 26 mai 2023 /CNW/ - Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) peuvent être évitées, traitées et, dans de nombreux cas, soignées. Ces infections demeurent néanmoins une importante question de santé publique au Canada et ailleurs dans le monde.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé un financement d'un million de dollars dans le cadre du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C pour appuyer l'organisme communautaire FOXY de Yellowknife dans la lutte contre le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS.

Ce fonds appuie des interventions communautaires visant à lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS dans les principales populations touchées de manière disproportionnée par ces infections. L'organisme FOXY a mis sur pied un projet intitulé « SMASH : prévention du VIH, de l'hépatite C et des ITSS par l'art ». Ce projet a comme objectif de faire connaître les mesures de prévention efficaces et fondées sur des données probantes qu'il est possible de mettre en place pour prévenir les ITSS. Il s'adresse principalement aux jeunes hommes du Nord et des communautés autochtones, notamment les jeunes hommes transgenres et les jeunes non binaires âgés de 13 à 17 ans. Ce programme vise à améliorer l'accès à des mesures efficaces de prévention, de dépistage et de traitement des ITSS en offrant de la sensibilisation et de la formation culturellement sûres et exemptes de stigmatisation dans le cadre d'ateliers scolaires et communautaires dans le Nord.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les organismes communautaires, les partenaires autochtones, les provinces et les territoires, les chercheurs, le secteur de la santé publique et le secteur de la santé. Cet appui soutient la prévention de nouvelles infections et l'objectif mondial visant à mettre fin, d'ici 2030, aux enjeux de santé publique que représentent le VIH, l'hépatite C et les autres ITSS.

« Les organisations communautaires comme FOXY jouent un rôle essentiel en travaillant directement auprès des populations vulnérables afin d'améliorer l'accès à des mesures efficaces de prévention des ITSS et d'offrir aux fournisseurs de services sociaux et de santé de l'information et de la formation adaptées culturellement et exemptes de stigmatisation. De tels projets nous rapprochent de nos objectifs mondiaux d'ici à 2030. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Notre gouvernement reconnaît le rôle essentiel que jouent les organismes communautaires novateurs comme FOXY dans la mise en œuvre de projets locaux qui améliorent l'accès à la prévention, au dépistage et au traitement des ITSS. Nous continuerons de poser des gestes en appui aux efforts déployés dans les Territoires du Nord-Ouest pour réduire la stigmatisation à l'égard des populations vulnérables, favoriser leur santé mentale et leur bien-être en général, et les aider à obtenir les soins appropriés. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Alors que le Nord est toujours aux prises avec certains des plus hauts taux d'infections transmissibles sexuellement et par le sang au Canada, l'annonce d'aujourd'hui aidera FOXY à continuer d'offrir des programmes novateurs de promotion de la santé mentale et sexuelle auprès des jeunes. »

Michael McLeod

Député, Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Par l'entremise du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, l'Agence de la santé publique du Canada investit 26,4 millions de dollars par année pour appuyer des projets à durée limitée (jusqu'à 5 ans) partout au Canada dont l'objectif est de lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis).

investit 26,4 millions de dollars par année pour appuyer des projets à durée limitée (jusqu'à 5 ans) partout au dont l'objectif est de lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis). Le 1 er août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement à durée limitée de 17,9 millions de dollars (2022-2023) pour améliorer l'accès au dépistage, y compris 8 millions de dollars pour les organismes communautaires afin de soutenir leur capacité à distribuer et à promouvoir les tests d'autodépistage du VIH et à aiguiller les gens vers des soins. Une somme supplémentaire de 9,9 millions de dollars a été versée au Laboratoire national de microbiologie pour étendre le dépistage communautaire dans les collectivités nordiques, éloignées et isolées, notamment 1,2 million de dollars au Centre for Disease Control et à la First Nations Health Authority de la Colombie-Britannique, en s'inspirant des initiatives de dépistage communautaires - entre autres le dépistage des ITSS - réalisées par le passé.

août 2022, le gouvernement du a annoncé un financement à durée limitée de 17,9 millions de dollars (2022-2023) pour améliorer l'accès au dépistage, y compris 8 millions de dollars pour les organismes communautaires afin de soutenir leur capacité à distribuer et à promouvoir les tests d'autodépistage du VIH et à aiguiller les gens vers des soins. Une somme supplémentaire de 9,9 millions de dollars a été versée au Laboratoire national de microbiologie pour étendre le dépistage communautaire dans les collectivités nordiques, éloignées et isolées, notamment 1,2 million de dollars au Centre for Disease Control et à la First Nations Health Authority de la Colombie-Britannique, en s'inspirant des initiatives de dépistage communautaires - entre autres le dépistage des ITSS - réalisées par le passé. Les efforts pour lutter contre les ITSS au Canada s'inscrivent dans le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS.

