Le village de conteneurs AREA 506 reçoit 150 000 dollars du gouvernement du Canada

SAINT-JEAN, NB, le 4 août 2023 /CNW/ - Investir dans l'infrastructure culturelle du Canada permet d'améliorer l'accès de la population canadienne aux arts et à la culture, contribue à l'économie et donne des possibilités essentielles aux artistes et aux interprètes.

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, a annoncé un financement de 150 000 dollars à l'organisme Festival AREA 506 pour l'agrandissement et l'amélioration de l'aire de spectacles de son village de conteneurs. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Les travaux réalisés permettront d'agrandir l'aire de spectacles pour créer un espace plus accessible et moins exposé aux conditions météorologiques, ce qui contribuera à attirer davantage de personnes.

Citations

« La région de l'Atlantique est un endroit incontournable au pays où passer ses vacances estivales. AREA 506 est un lieu rassembleur, qui permet de faire briller nos musiciens, artistes, artisans et produits locaux. J'invite les résidents de Saint-Jean et les touristes à se rendre en grand nombre au bord de l'eau pour profiter pleinement de cet espace unique et assister aux prestations. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce à son village de conteneurs, à sa série de spectacles offerts au bord de l'eau et à son festival annuel, AREA 506 s'est taillé une place de choix dans notre culture locale. Le projet d'amélioration de l'aire de spectacles nous permettra de continuer à offrir à la communauté et aux touristes des expériences culturelles riches et diversifiées ainsi qu'à mettre en valeur la créativité des artistes. »

- Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Depuis sa création, AREA 506 est déterminé à célébrer la musique, la culture et les produits. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien que nous offre le gouvernement afin de créer plus d'initiatives culturelles ainsi que des plateformes pour les diverses voix durant les activités d'AREA 506. »

- Ray Gracewood, président et président du comité, AREA 506

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Situé à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, AREA 506 Festival est un organisme sans but lucratif. Son mandat consiste à mettre sur pied un festival artistique annuel d'envergure nationale ainsi qu'à mettre en valeur la culture et le talent de la communauté. Son village de conteneurs abrite des magasins, des camions de nourriture, une aire de spectacles et des œuvres d'art public. Des activités de type pop-up y sont également offertes.

