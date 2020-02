Le gouvernement du Canada soutient la modernisation de l'équipement du Théâtre d'Aujourd'hui et du Théâtre Tortue Berlue

Les centres de diffusion Théâtre d'Aujourd'hui et Théâtre Tortue Berlue optimisent leurs conditions matérielles

MONTRÉAL, le 10 fév. 2020 /CNW/ - Les arts et la culture rassemblent les gens, rendent nos communautés dynamiques et améliorent la qualité de vie de tous les Canadiens. Pour avoir une offre culturelle de premier ordre au Canada, nos créateurs et artisans doivent disposer de moyens techniques et matériels à la hauteur de leur talent.

C'est donc avec fierté que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a fait une annonce de financement aujourd'hui pour deux théâtres montréalais. Le ministre Guilbeault a annoncé l'octroi d'une aide de l'ordre de 600 000 dollars au Théâtre d'Aujourd'hui et de 97 000 dollars au Théâtre Tortue Berlue.

Accordées par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, ces sommes permettront aux centres d'améliorer leurs conditions d'accueil, de diffusion et de création, entre autres. Ils pourront moderniser l'équipement spécialisé au profit des artistes, des producteurs et des diffuseurs ainsi qu'offrir des expériences théâtrales de qualité.

L'appui servira aussi à acquérir un nouvel autobus-théâtre pour que le théâtre Tortue Berlue soit en mesure de poursuivre ses activités de création selon les normes. Le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui pourra, quant à lui, rénover ses aires d'accueil et entamer des travaux de réfection à l'enveloppe du bâtiment.

« Le Théâtre d'Aujourd'hui et le Théâtre Tortue Berlue sont des diffuseurs importants sur la scène culturelle montréalaise. Je suis heureux que l'appui de notre gouvernement permette aux personnes de tous âges de vivre des expériences théâtrales uniques et divertissantes. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« En raison de la mission unique du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, nous sommes heureux de compter sur le précieux soutien de Patrimoine canadien afin d'assurer de meilleures conditions à nos artistes et nos publics pour demeurer cette pépinière de création que nous sommes depuis près de 50 ans et continuer à défendre une réflexion moderne et sans compromis sur les enjeux contemporains. »

- M. Sylvain Bélanger, codirecteur général et directeur artistique du Théâtre d'Aujourd'hui

« Alors encore une fois, merci. Merci de croire en nous, mais surtout, merci de reconnaître à quel point il est nécessaire d'investir dans nos enfants! Leur donner accès à la culture, c'est leur donner des outils essentiels à leur développement. C'est leur donner le droit de rêver. »

- Mme Caroline Gendron, directrice générale, Théâtre Tortue Berlue

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels vise à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité et les présentations artistiques. Il vise également à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui est une institution théâtrale et un centre dramatique qui, depuis près de 50 ans, se consacre exclusivement à la création, à la production et à la diffusion de la dramaturgie québécoise et canadienne d'expression française. Il place le texte dramatique au cœur de sa démarche artistique, participe au développement et au rayonnement des auteurs et fait la promotion de la dramaturgie dans le monde francophone.

Le Théâtre Tortue Berlue est une compagnie de théâtre ambulante destinée aux enfants de 2 à 8 ans. Il initie son jeune auditoire au plaisir d'apprendre et lui offre des expériences théâtrales immersives et surprenantes.



