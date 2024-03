La PME de Trois-Rivières obtient des aides financières totalisant 350 000 $ de la part de DEC.

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, deux contributions remboursables totalisant 350 000 $ à Technifab GC inc. Ces appuis de DEC visent à soutenir la croissance de l'entreprise.

Résultante de la fusion de Technifab inc. et d'Atelier d'usinage Guy Côté, Technifab GC se spécialise dans la fabrication d'ancrages pour les structures d'acier, les piliers et les ponts, ainsi que dans le filetage sur acier d'armature. L'entreprise, dont l'expertise technique est reconnue dans les domaines de l'usinage conventionnel et numérique, réalise une phase importante de son développement, cherchant à mieux répondre aux besoins de sa clientèle composée de grands donneurs d'ordres canadiens. Grâce à une première contribution de 200 000 $, la PME a pu acquérir et installer des équipements de production, notamment deux fileteuses, un tour hybride et un centre d'usinage. Avec une nouvelle aide de 150 000 $, elle pourra maintenant se procurer un centre d'usinage CNC, une machine servant à affûter les couteaux de fileteuses, une fileteuse numérique, une plieuse pour ancrage ainsi que des équipements connexes. Ces deux projets lui permettront d'augmenter sa capacité de production et sa productivité.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Technifab GC est une entreprise reconnue en Mauricie et un moteur économique de la région. Cet investissement lui permettra notamment d'acquérir une fileteuse numérique afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle. C'est en appuyant des PME comme celle‑ci que notre gouvernement stimule nos économies locales et assure la croissance de nos entreprises manufacturières partout au Canada. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et nous sommes fiers de les soutenir. Nous les aidons à demeurer compétitives en les appuyant dans leurs efforts de croissance. Je suis donc ravie du soutien de DEC à Technifab GC; son apport à la vitalité économique de Trois‑Rivières est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées de ses projets d'acquisition d'équipements rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Pour subvenir à la demande sans cesse grandissante et pallier le manque de main‑d'œuvre, nous avons investi en 2018 dans des équipements plus modernes afin d'augmenter notre productivité. DEC était là pour nous appuyer en vue de l'acquisition de deux nouvelles fileteuses, d'un tour hybride et d'un centre d'usinage. En décembre dernier, nous avons fait l'acquisition d'un nouveau centre d'usinage et allons procéder à l'achat d'une fileteuse à commande numérique au cours de l'année 2024. Encore une fois, nous avons reçu une aide financière de DEC, que nous voyons comme un véritable cadeau du ciel compte tenu des taux d'intérêt actuels. Ces aides nous permettent de libérer des capitaux, qui sont déjà réinvestis chez nous. »

Guy Côté, président‑directeur général, Technifab GC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

