L'entreprise de Sainte-Julie obtient une aide financière de 250 000 $ de DEC.

SAINTE-JULIE, QC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 250 000 $ à LABPLAS. Cet appui de DEC lui permettra d'accroître sa productivité et sa capacité de production.

Grâce au soutien de DEC, l'entreprise pourra faire l'acquisition, l'adaptation et l'installation de nouveaux équipements qui lui permettront d'augmenter sa production.

Fondée en 1987, LABPLAS est une entreprise innovante qui se spécialise dans la fabrication de produits d'échantillonnage stériles aux fins d'analyses en laboratoire.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les fabricants de petite et moyenne taille sont le fondement de nos économies locales et un moteur essentiel du développement régional. L'investissement de DEC aidera LABPLAS à améliorer sa productivité, à accroître sa capacité de production et à élargir sa gamme de produits commerciaux. Le succès et les retombées de son projet profiteront à l'ensemble de la région, ainsi qu'au Québec et au Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement est fier de soutenir des PME innovantes comme LABPLAS. En aidant les entreprises à s'outiller adéquatement, elles demeurent compétitives et prospères et créent de bons emplois. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, LABPLAS pourra continuer à innover dans un domaine de pointe et consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale. »

Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie

« Les PME manufacturières sont les véritables poumons de l'économie québécoise. Grâce à des appuis comme celui de DEC, LABPLAS peut continuer sa transformation technologique, augmenter sa capacité de production locale et renforcer sa compétitivité sur les marchés internationaux, et tout cela à partir du Québec. Cet investissement nous permet de continuer à innover ici, en Montérégie, avec des technologies d'avant-garde, tout en créant de la valeur durable pour notre région, pour le Québec et pour le Canada. »

Benoit Brouillette, président-directeur général, LABPLAS

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

