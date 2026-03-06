STURGEON COUNTY, AB, le 5 mars 2026 /CNW/ - Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce de financement pour le secteur forestier en Alberta.

Date : 6 mars 2026

Heure : 11 h (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

