TOKYO, le 6 mars 2026 /CNW/ - Nous, les premiers ministres du Canada et du Japon, nous rencontrons aujourd'hui pour approfondir le partenariat étroit et durable entre nos deux pays. Nous reconnaissons que les relations bilatérales entre le Canada et le Japon reposent sur des valeurs et des principes communs, comme le respect de la démocratie et de la primauté du droit, de solides liens politiques et économiques, ainsi que de riches échanges culturels et entre les peuples. Nous insistons sur l'importance de renforcer davantage ces liens, en mettant notamment l'accent sur notre engagement commun à l'égard des valeurs fondamentales que sont le multilatéralisme centré sur les Nations Unies, une région indo-pacifique libre et ouverte attachée à la primauté du droit, le commerce fondé sur des règles et l'expansion de notre partenariat en matière de commerce et d'investissement, notamment par l'entremise du Conseil des chambres de commerce du Japon et du Canada, d'une mission commerciale d'Équipe Canada au Japon ainsi que d'une nouvelle visite de Keidanren au Canada. Nous nous réjouissons de l'approfondissement de notre coopération en matière de défense et de sécurité au cours des derniers mois, grâce à l'entrée en vigueur de l'Accord sur la sécurité de l'information et à la signature de l'Accord de transfert d'équipement et de technologie de défense. Nous saluons également la signature du traité d'entraide juridique, qui contribuera à renforcer encore la coopération dans le domaine de la justice pénale. Nous célébrons également notre bilan en matière de collaboration dans divers forums internationaux, y compris le G7.

La communauté internationale se trouve à un moment charnière de l'histoire. Dans un contexte de sécurité régionale en constante évolution, nous renouvelons notre engagement à collaborer pour relever les principaux défis et poursuivre nos intérêts stratégiques communs. Nous soulignons la nécessité d'une région indo-pacifique libre et ouverte, et nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de changer le statu quo par la force ou la coercition ou de prendre toute autre mesure contraire au droit international, et en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), y compris dans la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale. Nous réitérons que la décision du tribunal arbitral de la mer de Chine méridionale de 2016 est définitive et juridiquement contraignante pour les parties au différend. Nous encourageons le règlement pacifique des enjeux qui se posent entre les deux rives du détroit au moyen d'un dialogue constructif. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la Corée du Nord a réitéré son intention d'élargir ses programmes illégaux de missiles nucléaires et balistiques et nous réaffirmons notre engagement à l'égard de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous partageons de graves préoccupations au sujet des cyberactivités malveillantes de la Corée du Nord, y compris le vol de cryptomonnaies, et de sa coopération militaire accrue avec la Russie, et nous soulignons la nécessité de relever ces défis ensemble. Nous exhortons la Corée du Nord à régler immédiatement le problème des enlèvements. Nous restons en communication étroite au sujet de la situation au Moyen-Orient. Nous sommes en faveur d'une paix juste, durable et viable fondée sur une solution à deux États. En ce qui concerne l'Ukraine, nous réaffirmons le principe inviolable de la souveraineté et sommes déterminés à parvenir à une paix juste et durable.

D'une part, les relations bilatérales entre le Canada et le Japon influencent le paysage géopolitique en évolution de la région indo-pacifique et au-delà et, d'autre part, elles sont influencées par celui-ci. Pour protéger nos intérêts communs, nous devons adapter notre relation devant les nouveaux défis et les nouvelles possibilités. Dans ce contexte, nous annonçons la mise en place d'un Partenariat stratégique global et réitérons notre détermination commune à apporter une énergie, une ambition et une profondeur soutenues à notre relation grâce à des interactions améliorées à tous les niveaux, y compris par des visites régulières entre les dirigeants et les ministres. Afin de réellement mettre en œuvre notre partenariat amélioré, nous établissons également une nouvelle Feuille de route stratégique globale Canada-Japon, qui orientera de façon concrète notre coopération à venir sur un ensemble renouvelé de priorités communes, notamment les suivantes :

(1) accroissement de la coopération en matière de sécurité et de défense;

(2) sécurité économique, chaînes d'approvisionnement et résilience technologique;

(3) commerce et investissement;

(4) sécurité énergétique et sécurité alimentaire;

(5) coopération liée à l'Arctique, à l'environnement et au climat;

(6) échanges entre les peuples, et échanges universitaires et culturels.

Dans le cadre de cette coopération renouvelée, nous sommes déterminés à nous appuyer sur le cadre fourni par l'Accord sur l'acquisition et le soutien mutuel entre le Canada et le Japon, l'Accord sur la sécurité de l'information et l'Accord de transfert d'équipement et de technologie en matière de défense. Dans cet esprit, nous explorerons de nouvelles occasions de favoriser une collaboration de plus en plus pointue entre nos forces respectives. De plus, nous chercherons à renforcer davantage notre partenariat multicouche en matière de sécurité en nous attaquant aux menaces croissantes dans le cyberespace. À cette fin, nous demandons à nos fonctionnaires respectifs d'établir un dialogue stratégique sur le cyberespace afin de faciliter les discussions entre les ministères et organismes concernés des deux pays.

Reconnaissant l'importance d'accélérer la coopération dans un contexte économique international qui évolue rapidement, le Canada et le Japon sont particulièrement bien placés pour accroître la prospérité de leurs citoyens en tirant parti de leurs forces économiques respectives dans des secteurs stratégiques, comme l'énergie propre, la fabrication de pointe, les minéraux critiques et la sécurité alimentaire. Nous pouvons tirer parti de ces occasions et approfondir nos relations commerciales fructueuses, car notre partenariat est ancré dans la confiance et le respect mutuels. Pour assurer notre réussite future, nous nous engageons aussi à renforcer la coordination de notre sécurité économique et notre résilience économique. Nous reconnaissons aussi qu'il est impératif de collaborer de manière continue à l'égard de l'innovation technologique, des nouveaux défis en matière de sécurité, des pressions croissantes sur les chaînes d'approvisionnement et des défis liés à la gouvernance maritime. À cette fin, nous demandons à nos fonctionnaires respectifs de lancer un nouveau dialogue sur la sécurité économique, dont la première réunion aura lieu au cours de l'année civile en cours.

À la lumière des progrès importants réalisés dans le cadre des priorités communes du Canada et du Japon annoncées en 2021 et du Plan d'action Canada-Japon pour contribuer à une région indo-pacifique libre et ouverte qui a suivi en 2022, nous croyons que la nouvelle Feuille de route stratégique globale favorisera une collaboration continue et améliorera ainsi notre résilience commune face aux nouveaux défis et aux nouvelles possibilités. Nous demandons à nos ministres des Affaires étrangères d'assurer la coordination entre nos ministères et organismes respectifs et de superviser les travaux dans le cadre de la Feuille de route.

À l'approche du centenaire de nos relations bilatérales en 2028, nous continuerons à travailler en étroite collaboration pour franchir cette étape historique et ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations durables.

