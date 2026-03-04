L'entreprise de Magog obtient une aide financière de 214 500 $ de DEC.

MAGOG, QC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 214 500 $ à Synode. Cet appui de DEC permettra d'épauler l'entreprise dans le début des activités de commercialisation de ses produits vers d'autres marchés internationaux.

Constituée en janvier 2023, Synode est une entreprise qui œuvre dans le développement et la commercialisation d'un logiciel infonuagique de type SaaS (logiciel en tant que service) qui permet aux entreprises manufacturières de gérer, collaborer et distribuer à partir d'une seule plateforme de communication des produits interactifs en trois dimensions. L'aide de DEC permettra de soutenir la croissance de l'entreprise et son développement à l'international.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les fabricants de petite et moyenne taille sont le fondement de nos économies locales et un moteur du développement régional. L'investissement de DEC renforcera la croissance et la compétitivité de Magog, tout en générant des retombées économiques positives pour l'ensemble de la région. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Les PME innovantes sont au cœur de notre développement économique régional. En appuyant Synode dans sa commercialisation à l'international, notre gouvernement soutient concrètement une entreprise d'ici qui fait rayonner le savoir-faire de Magog et des environs. Grâce à DEC, Synode pourra accélérer sa croissance et renforcer notre position comme région d'innovation. Félicitations à toute l'équipe! »

Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi

« Ce soutien financier marque une étape cruciale dans notre mission de faire rayonner Synode à l'international. Il nous aide à approfondir notre présence sur les principaux marchés mondiaux, à étendre nos partenariats à l'étranger et à faire connaître nos innovations canadiennes à un public plus large. Nous sommes fiers de contribuer au leadership de la région sur la scène internationale et reconnaissants de la confiance que le gouvernement témoigne à notre vision et à notre potentiel. »

Eddine Alimat, président-directeur général, Synode

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

