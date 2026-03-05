SAINTE-JULIE, QC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance d'une entreprise innovante œuvrant dans le secteur des sciences de la vie.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.

Date :

6 mars 2026

Heure :

9 h 30

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette activité de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 7 h, le 6 mars 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]