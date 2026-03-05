Trois entreprises montérégiennes se partagent des aides financières totalisant 1 649 000 $ de la part de DEC.

FRANKLIN, QC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises du secteur agroalimentaire contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Nathalie Provost, députée de Châteauguay-Les Jardins-de-Napierville et secrétaire d'État (Nature), a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, des contributions totalisant 1 649 000 $ à trois entreprises de la Montérégie : Vergers Leahy, Logiag et Une touche d'ail. Cet appui de DEC leur permettra de soutenir leur croissance.

Constituée à Franklin en 1979, Vergers Leahy se spécialise dans la transformation de la pomme. Afin d'augmenter sa productivité et sa compétitivité, l'entreprise pourra acquérir, grâce à un appui remboursable de 1,5 M$ de DEC, les équipements numériques nécessaires à l'amélioration de son processus d'emballage, réduisant ainsi la quantité de plastique nécessaire, ainsi qu'une remplisseuse de sachets, une emballeuse de caisses et un palettiseur.

Entreprise innovante du domaine de l'agriculture durable, Logiag a su développer depuis 25 ans une expertise en services conseils destinés aux exploitants agricoles ainsi qu'une technologie brevetée d'échantillonnage et d'analyse des sols, plantes et fourrages - LaserAg. Située à Châteauguay, la PME cherche à prendre de l'expansion par la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation à l'international. Une contribution non remboursable de 99 000 $ de DEC couvrira les salaires et les honoraires des ressources humaines consacrées aux efforts de commercialisation de LaserAg, les visites de prospection, de même que les frais de déplacement.

Fondée en 2020, Une touche d'ail est une jeune entreprise de Saint-Anicet œuvrant dans le domaine de la production et de la transformation de l'ail. Elle a pour mission de contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec, et pour ambition d'un jour produire suffisamment d'ail pour répondre à la demande pancanadienne. Dans le cadre d'un projet qui vise à augmenter sa productivité, l'entreprise a reçu de DEC un financement remboursable de 50 000 $ pour acquérir et installer des équipements de production innovants, notamment un module d'épluchage pneumatique, un système d'extraction, des étangs de désinfection ainsi qu'un tunnel de séchage.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire sont au cœur du développement des communautés et demeurent une pierre angulaire de notre économie. Les investissements de DEC contribuent à accroître leur productivité, à renforcer leur compétitivité et à diversifier leurs marchés. Le soutien de DEC aux projets de Vergers Leahy, Logiag et Une touche d'ail souligne leur contribution indéniable à la vitalité économique de la Montérégie. Le succès de leurs initiatives générera des retombées positives dans l'ensemble de la région, du Québec et du Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui se présentent. Chez nous, les secteurs agroalimentaire et agroenvironnemental contribuent directement au dynamisme et à la diversification de notre économie. En appuyant des entreprises comme Vergers Leahy, Logiag et Une touche d'ail, nous favorisons l'innovation, la productivité et le développement de nouveaux marchés. Leurs projets génèrent des retombées concrètes pour nos communautés et participent à la croissance durable de la Montérégie et du Québec. Je félicite les équipes derrière ces initiatives porteuses pour notre région et notre pays. »

L'honorable Nathalie Provost, députée de Châteauguay-Les Jardins-de-Napierville et secrétaire d'État (Nature)

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]