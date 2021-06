Le financement des organismes nationaux de langues officielles a augmenté dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles

OTTAWA, ON, le 9 juin 2021 /CNW/ - Nos deux langues officielles font partie intégrante de notre identité nationale. Pour les Canadiens et Canadiennes vivant dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire, assurer la survie et la vitalité de leur langue et de leur culture est un acte quotidien de résilience. Le gouvernement du Canada soutient ces communautés en investissant dans des organismes locaux qui aident leurs membres à apprendre, à conserver et à célébrer leur langue.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a souligné l'investissement de 9,5 millions de dollars du gouvernement du Canada dans 25 organismes en 2020-2021. Tous ont reçu une augmentation minimale de 20 p. 100 en 2018. Trois organismes ont reçu un financement pour la première fois.

Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, l'Alliance des producteurs francophones du Canada, le Front des réalisateurs indépendants du Canada et le Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale ont reçu un financement pour la première fois, ce qui leur apporte une stabilité financière pour ainsi donc les aide à planifier des activités sur plusieurs années.

Citations

« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada font partie du tissu social de notre pays. Elles comptent de nombreux petits organismes dévoués qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de nos communautés. Le financement que nous accordons à 25 organismes nationaux qui soutiennent les communautés de langue officielle les aidera à renforcer les institutions francophones de tout le pays. Plus que jamais, le gouvernement du Canada jouera son rôle dans la protection des droits linguistiques aux quatre coins du pays. »

− L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »

− Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« Au moment où notre industrie subit de profondes transformations, le financement de base accordé par Patrimoine canadien permettra à l'Alliance des producteurs francophones du Canada de poursuivre sa mission avec détermination : celle d'assurer l'essor de la production audiovisuelle du pays en veillant à ce qu'y soient reflétés la réalité, le talent et le dynamisme des francophones en milieu minoritaires. »

− Carol Ann Pilon, directrice générale, Alliance des producteurs francophones du Canada

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir prévoit l'investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars de nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Le 19 février, dans le document intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et ses instruments connexes. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé 392 millions de dollars pour aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire du pays. Ce fonds vise à atteindre des niveaux de bilinguisme plus élevés; à rendre accessible partout au Canada un enseignement postsecondaire de grande qualité dans la langue de la minorité; à soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire; et à aller de l'avant dans la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Produits connexes

DOCUMENT D'INFORMATION

NOM DE L'ORGANISME FINANCEMENT OCTROYÉ EN 2018‑2019 (AVANT LE PLAN D'ACTION POUR LES LANGUES OFFICIELLES) ALLOCATION TOTALE OCTROYÉE EN 2020‑2021 ALLIANCE DES PRODUCTEURS FRANCOPHONES DU CANADA S.O. 120 000 $ ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE (ANIM) 105 800 $ 126 960 $ ASSOCIATION CANADIENNE D'ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE 475 000 $ 570 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS DE L'IMMERSION (ACPI) 275 000 $ 400 000 $ ASSOCIATION DE LA PRESSE FRANCOPHONE 340 000 $ 446 000 $ ASSOCIATION DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 250 000 $ 345 000 $ ASSOCIATION DES GROUPES EN ARTS VISUELS FRANCOPHONES 75 000 $ 132 950 $ CANADIAN PARENTS FOR FRENCH 830 000 $ 1 116 000 $ FÉDÉRATION DE LA JEUNESSE CANADIENNE-FRANÇAISE INC. 480 000 $ 576 000 $ FÉDÉRATION DES AÎNÉES ET AÎNÉS FRANCOPHONES DU CANADA 165 000 $ 248 000 $ FÉDÉRATION NATIONALE DES CONSEILS SCOLAIRES FRANCOPHONES 250 000 $ 300 000 $ FRONT DES RÉALISATEURS INDÉPENDANTS DU CANADA (FRIC) S.O. 142 500 $ LA COMMISSION NATIONALE DES PARENTS FRANCOPHONES INC. 212 000 $ 279 400 $ LA FÉDÉRATION CULTURELLE CANADIENNE-FRANÇAISE 645 000 $ 774 000 $ LA FÉDÉRATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES ET ACADIENNE DU CANADA INC. 950 000 $ 1 186 751 $ L'ALLIANCE DES FEMMES DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE (AFFC) 275 000 $ 342 100 $ L'ALLIANCE DES RADIOS COMMUNAUTAIRES DU CANADA INC. 337 500 $ 492 150 $ L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURS DE LANGUES SECONDES INC. 305 000 $ 400 000 $ L'ASSOCIATION DES THÉÂTRES FRANCOPHONES DU CANADA 120 000 $ 168 000 $ LE FRANÇAIS POUR L'AVENIR 550 000 $ 680 000 $ REGROUPEMENT DES ÉDITEURS FRANCO-CANADIENS 78 000 $ 118 600 $ REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES DE LA CAPITALE NATIONALE INC. S.O. 100 000 $ RÉSEAU DES CÉGEPS ET DES COLLÈGES FRANCOPHONES DU CANADA 250 000 $ 300 000 $ RÉSEAU NATIONAL DES GALAS DE LA CHANSON 130 000 $ 195 000 $ SOCIÉTÉ POUR LE PERFECTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS LANGUE SECONDE AU QUÉBEC 47 500 $ 57 000 $ TOTAL 7 145 800 $ 9 616 441 $

Remarque : Les organismes pour lesquels « S.O. » est écrit dans la colonne de 2018-2019 n'ont pas reçu de financement en 2018-2019.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca