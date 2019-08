Le gouvernement du Canada s'associe avec les collectivités inuites et autochtones pour la protection des océans

IQALUIT, le 14 août 2019 /CNW/ - Les collectivités côtières inuites et autochtones ont en commun le fait d'avoir des liens aux océans du Canada qui s'étendent sur plusieurs générations. Ils leur sont précieux comme source de subsistance et de sécurité alimentaire et moyen de transport. Le Plan de protection des océans fournit aux peuples inuits et autochtones de nouvelles occasions de protéger, préserver et restaurer les océans et les voies maritimes du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un financement de plus de 600 000 $, aux termes du Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales, pour deux initiatives au Nunavut. Ce financement permettra aux organisations autochtones de renforcer leurs capacités et favorisera une participation à long terme dans les activités de mobilisation liées aux initiatives découlant du Plan de protection des océans ou du système de sécurité maritime du Canada.

Ce financement soutient:

Qikiqtani Inuit Association ( Nunavut ) - pour les activités de mobilisation dans le cadre des initiatives du Plan de protection des océans et pour renforcer les capacités pour une participation à long terme dans la sécurité maritime (300 000 $)

Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions ( Nunavut ) - pour la participation au système de sécurité maritime du Canada et améliorer les capacités du Conseil du milieu marin du Nunavut afin de donner une voix aux Nunavummiut (peuples du Nunavut ) sur les questions maritimes (300 000 $)

Le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais fait pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Ce système de sécurité maritime de calibre mondial offre des possibilités économiques pour les Canadiens aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et nos eaux potables pour des générations à venir. Les travaux sont effectués en étroite collaboration avec les Inuits et les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui met en lumière l'engagement de notre gouvernement envers une réconciliation et une relation de nation à nation renouvelée avec les collectivités inuites et autochtones. Le financement issu du Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales, ainsi que les autres initiatives du Plan de protection des océans, aident les collectivités à renforcer leurs capacités pour se mobiliser et prendre pleinement part au système de sécurité maritime et à la protection environnementale du Nord. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sûreté maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes qui s'étendent d'un océan à l'autre.

Le Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales financera 21 groupes autochtones dans les provinces et territoires suivants : Terre-Neuve (1); Nouvelle-Écosse (2); Québec (5); Ontario (1); Colombie-Britannique (7); Nunavut (2); Territoires du Nord-Ouest (2); et un groupe pancanadien.

(1); Colombie-Britannique (7); (2); Territoires du Nord-Ouest (2); et un groupe pancanadien. Les demandeurs qui n'ont pas obtenu de financement provenant du Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales sont invités à faire une demande auprès du Programme de financement de la participation communautaire. Celui-ci appuie la participation à court terme dans des activités de mobilisation spécifiques, comme des réunions et des ateliers.

En septembre 2017, Transports Canada a lancé le Programme de financement de la participation communautaire. Ce programme aide les peuples autochtones et collectivités locales admissibles à participer à des activités de courte durée ou liées à des les événements, notamment des séances de mobilisation, des réunions et des forums sur le développement et l'amélioration du réseau de transport maritime du Canada .

Liens connexes

