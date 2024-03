OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - L'investissement dans la recherche est essentiel pour améliorer les résultats du secteur agricole et permettre au Canada de saisir les occasions économiques d'un avenir carboneutre.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont annoncé un investissement de 1,9 million de dollars dans le projet Common Ground Canada Network dirigé par Karen Foster, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le développement rural durable pour le Canada atlantique, à la Dalhousie University.

Réalisé dans le cadre de l'initiative du Réseau de recherche en sciences humaines sur l'agriculture durable dans une économie carboneutre soutenue par Agriculture et Agroalimentaire Canada, cet investissement contribuera au développement de ce nouveau réseau de recherche national, tout en s'efforçant de faire progresser les secteurs agricoles et les systèmes alimentaires durables vers une transition juste pour une économie carboneutre au Canada.

Les productrices et producteurs prennent déjà des mesures pour rendre leur exploitation plus durable, plus efficace et plus rentable, par exemple en adoptant des méthodes de semis direct, des cultures de couverture et l'agriculture de précision. Ce réseau de partage des connaissances amplifiera les travaux déjà en cours et accroîtra l'adoption de ces meilleures pratiques. L'expertise des agricultrices et agriculteurs canadiens alimentera et soutiendra la recherche sur l'agriculture carboneutre menée dans le cadre du réseau Common Ground Canada.

Ce réseau promeut la collaboration et les partenariats entre les établissements universitaires, les instituts de recherche, les communautés autochtones, les organismes non gouvernementaux, l'industrie et les productrices et producteurs. Le projet réunira des universitaires de différentes disciplines de tout le pays, des organismes partenaires tels que l'Arrell Food Institute, le Réseau pour une alimentation durable et le Syndicat national des cultivateurs, ainsi que des organismes de la société civile comme le JustFOOD Action Plan Halifax, le Réseau Communautés Nourricières, Aliments pour tous NB, le Centre canadien de politiques alternatives, la Humane Society International et De la ferme à la cafétéria Canada.

Citations

Développer une économie durable et compétitive tout en contribuant à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada nécessite des partenariats comme celui annoncé aujourd'hui entre le Conseil de recherches en sciences humaines et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cette collaboration entre les chercheuses et chercheurs et le secteur agricole accélérera le développement de nouvelles pratiques pour lutter contre les changements climatiques et fournir des aliments de qualité aux Canadiennes et Canadiens.

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Le réseau Common Ground Canada mettra nos vaillants agriculteurs et agricultrices en contact avec un réseau de recherche et d'expertise. J'encourage les chercheuses et chercheurs de tout le Canada à participer afin qu'ensemble, nous puissions continuer à produire des aliments durables et de haute qualité que les Canadiennes et Canadiens et les gens du monde entier recherchent.

-- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La recherche sur l'agriculture durable, en particulier dans le domaine des sciences humaines, est essentielle au développement de pratiques agricoles productives qui peuvent également contribuer à la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour financer des spécialistes de renommée mondiale du Canada, qui aideront à atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre à mesure que l'agriculture se développe pour répondre à la demande nationale et internationale croissante.

-- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

Faits en bref

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communication, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]; Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]