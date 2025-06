/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les présentations des finalistes et l'annonce des résultats du concours J'ai une histoire à raconter du CRSH auront lieu à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, à l'occasion de la plus importante conférence de communication scientifique au Canada/

FREDERICTON, NB, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) vous invite à l'événement J'ai une histoire à raconter, qui se tiendra lors de la conférence de Science Writers and Communicators of Canada (en anglais) à l'Université du Nouveau-Brunswick.

Dans la cadre de ce concours annuel, qui en est à sa 12e édition, le CRSH met les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire au défi de démontrer à la population canadienne, en un maximum de trois minutes ou de 300 mots, que la recherche en sciences humaines a une incidence positive sur notre vie, sur le monde dans lequel nous vivons et sur notre avenir. Lors de l'événement, les 20 finalistes présenteront devant un jury des histoires inspirantes qui montrent en quoi les recherches financées par le CRSH changent les choses dans notre monde.

Le vendredi 13 juin, dans le cadre de l'événement, Tara Lapointe, vice-présidente, Engagement des parties prenantes et Avancement de la société au CRSH, annoncera les noms des grandes gagnantes et grands gagnants qui se seront ainsi illustrés parmi les 161 étudiantes et étudiants de partout au Canada ayant participé au concours.

Les membres des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent confirmer leur présence au préalable en envoyant un courriel à [email protected].

Présentations des 20 finalistes du concours J'ai une histoire à raconter du CRSH

Date : 13 juin 2025



Heure : 10 h 30 à 12 h (HA)



Lieu : 6, Duffie Dr, Fredericton, N.-B. E3B 0R6

Auditorium J. Harper Kent

Wu Centre, Université du Nouveau-Brunswick

Ressources :

