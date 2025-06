FREDERICTON, NB, le 13 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) est heureux de dévoiler les gagnantes et le gagnant du 12e concours J'ai une histoire à raconter, un concours national où des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire doivent démontrer, en un maximum de trois minutes ou de 300 mots, en quoi les recherches financées par le CRSH ont une incidence positive sur la population canadienne. Le concours met à l'avant-scène des histoires marquantes, racontées par des étudiantes et étudiants et puisant dans les travaux menés dans les diverses disciplines des sciences humaines au Canada.

Sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux, ces communicatrices et communicateurs d'exception ont présenté leur parcours et leurs découvertes et ont ébloui le public par leur créativité et leurs connaissances. L'annonce des résultats a eu lieu lors de l'événement J'ai une histoire à raconter du CRSH, qui se tenait dans le cadre de la conférence de Science Writers and Communicators of Canada (en anglais), à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Les gagnantes et le gagnant du concours J'ai une histoire à raconter 2025 sont :

Sarah Abouali, de l' University of Calgary , qui a expliqué les défis liés à l'identité, à la santé mentale et au bien-être des jeunes musulmanes et musulmans au Canada.

de l' , qui a expliqué les défis liés à l'identité, à la santé mentale et au bien-être des jeunes musulmanes et musulmans au Canada. Maddie Brockbank, de la McMaster University, qui a parlé de la coconception d'un cadre de prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre pour répondre aux préoccupations actuelles quant à la prévalence de ce type de violence et au manque de participation des hommes dans les efforts anti-violence.

de la McMaster University, qui a parlé de la coconception d'un cadre de prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre pour répondre aux préoccupations actuelles quant à la prévalence de ce type de violence et au manque de participation des hommes dans les efforts anti-violence. Mélanie Letendre Jauniaux, de l'Université Bishop's, qui a décrit les retombées de sensibilisation aux traumatismes pour favoriser la résilience communautaire.

de l'Université Bishop's, qui a décrit les retombées de sensibilisation aux traumatismes pour favoriser la résilience communautaire. Jaweria Qaiser, de l' University of Toronto , qui a décrit l'importance de faire preuve d'empathie dans un groupe, surtout lorsque la tension monte.

de l' , qui a décrit l'importance de faire preuve d'empathie dans un groupe, surtout lorsque la tension monte. Micheal P. Taylor, de la Memorial University , qui a discuté de la probation, de la libération conditionnelle et des services correctionnels du point de vue de professionnelles et professionnels.

Chacune et chacun recevront 1 000 dollars, en plus des 3 000 dollars remis aux finalistes. Leur succès ne passera pas sous silence : elles et lui bénéficieront d'une plateforme pour faire connaître leur travail, ce qui aidera à faire mieux comprendre et apprécier le rôle vital de la recherche en sciences humaines pour l'avenir du Canada. Toutes nos félicitations à ce groupe de personnes de talent!

Citations

« Une bonne histoire sur la recherche en sciences humaines est un pont entre le monde universitaire et le public, et arrive à rendre un sujet complexe accessible et attrayant. Ces travaux génèrent des connaissances sur la société, l'histoire, la culture et le comportement humain, et font en sorte que le Canada est un pays plus équitable et résilient, avec une population mieux informée. C'est avec fierté que nous levons notre chapeau à ces communicatrices et communicateurs, qui incarnent le pouvoir transformateur de la recherche dans notre société. »

- Ted Hewitt, président, Conseil de recherches en sciences humaines

Faits en bref

Les gagnantes et le gagnant ont été sélectionnés par un jury de haut niveau :

Sumeep Bath , directeur de la rédaction et des communications, International Institute for Sustainable Development

, directeur de la rédaction et des communications, International Institute for Sustainable Development

Rhonda Moore , directrice générale, Science et innovation, Institute on Governance

, directrice générale, Science et innovation, Institute on Governance

Vanessa Nelson , directrice, Communications et Marketing, BioCanRx

, directrice, Communications et Marketing, BioCanRx Le concours J'ai une histoire à raconter s'adresse aux étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire du Canada , qui peuvent présenter leur proposition en anglais ou en français sous forme écrite ou graphique ou en format audio ou vidéo.

Liens connexes

Restez branchés!

Suivez le Conseil de recherches en sciences humaines sur les médias sociaux.

X : @CRSH_SSHRC | #RécitCRSH, Facebook : @CRSHCANADA, Instagram : @SSHRC_CRSH et LinkedIn

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Conseil de recherche en sciences humaines, [email protected]