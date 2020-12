L'entretien des sentiers de ski de fond, de motoneige et de quad, soutenu en partie par Développement économique Canada pour les régions du Québec, permettra aux amateurs d'activités et de sports hivernaux d'être comblés cet hiver et pour les années à venir.

La pratique d'activités hivernales en sentiers comme le ski de fond, la motoneige et le quad contribue à la vitalité des régions du Québec. Dans le contexte actuel, plusieurs d'entre elles sont impactées par l'absence temporaire de touristes internationaux. En ces temps incertains, les activités de plein air permettent tout de même aux gens d'ici de se divertir et de profiter de la beauté et des richesses qu'offre la nature canadienne, tout en diversifiant l'économie de nos communautés.

La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de l'Initiative de tourisme hivernal, dotée d'une enveloppe de 10 millions de dollars sur deux ans en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Destinée à accroître les retombées économiques liées à la pratique d'activités hivernales en sentiers, l'Initiative permettra de faire l'acquisition d'équipements nécessaires à l'entretien sécuritaire de sentiers de ski de fond, de motoneige et de quad.

Préparer le terrain pour la relance économique

Dans le contexte actuel, il est primordial de voir à long terme; l'aide annoncée aujourd'hui portera sur l'acquisition d'équipement qui devrait servir encore durant plusieurs années. Bien que les touristes internationaux soient présentement absents en raison de la crise sanitaire, les responsables de l'entretien des sentiers doivent continuer d'investir pour être en mesure d'offrir des sentiers de qualité.

Avec l'investissement annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Canada contribue à améliorer les conditions et à préparer les installations en vue de la reprise post-COVID-19. Ce faisant, l'industrie du tourisme hivernal et les communautés bénéficieront directement et indirectement du financement accordé.

« Je me réjouis du soutien de DEC qui permet de renouveler l'Initiative de tourisme hivernal, pour le plus grand bonheur des amateurs de ski de fond, de motoneige et de quad. La pratique d'activités hivernales en sentiers contribue grandement à la vitalité économique des régions du Québec et à la pérennité de nos entreprises locales. L'offre de pistes de meilleure qualité ne pourra que renforcer la réputation et la notoriété du Québec comme destination de choix pour la pratique de ces activités. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Depuis le début de la pandémie alors que les gens de partout dans le monde limitent leurs déplacements internationaux, la pratique de sports hivernaux en sentiers par les gens d'ici est devenue une alternative populaire, ce qui contribue à maintenir un secteur économique essentiel à plusieurs régions du Québec. Nul doute que les montants annoncés permettront de maintenir et de créer des emplois et de la richesse pour les régions, tout en contribuant au rayonnement de l'ensemble des communautés du Québec. Ce soutien permettra également aux entreprises et organisations de tourisme hivernal de préparer leur reprise, lorsqu'on pourra à nouveau accueillir les touristes internationaux. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic‒Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Ski de fond Québec est heureux de collaborer avec Développement économique Canada pour promouvoir le ski de fond dans une offre de tourisme hivernal au Québec. Notre vision de développement de la pratique du ski de fond s'harmonise aux visées de ce programme d'aide financière. Notre discipline nordique est emblématique des plaisirs d'hiver canadiens et attire les familles soucieuses de leur santé et d'un mode de vie sain et épanouissant. Merci pour cette belle opportunité. »

Claude Alexandre Carpentier, directeur général, Ski de fond Québec

« La FCMQ, ses 198 clubs et 4500 bénévoles sommes très reconnaissants envers le gouvernement du Canada du renouvellement de l'Initiative de tourisme hivernal. Cet investissement permettra d'améliorer la sécurité des usagers ainsi que le bilan écologique de l'activité motoneige au Québec. De plus, l'amélioration du produit motoneige permettra d'accroître davantage les retombées économiques de ce moteur touristique important, surtout en région. »

Stéphane Desrochers, directeur général de la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec

« La Fédération Québécoise des Clubs Quads accueille favorablement la décision de DEC de reconnaître l'activité quad comme un levier important du développement touristique et économique des régions. Ce financement permettra aux clubs de quad qui sont en opération annuellement, d'entretenir les sentiers hivernaux adéquatement afin de rendre l'activité quad sécuritaire et agréable. »

Monsieur Réjean Blouin, président de la Fédération Québécoise des Clubs Quads

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.





, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec et est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.





Les personnes intéressées à obtenir plus d'information sur l'Initiative de tourisme hivernal peuvent consulter le site Internet de DEC ou composer le 1-800-561-0633 où elles seront référées à l'un des 12 bureaux d'affaires régionaux de DEC.





Les conseils des autorités locales de santé publique continuent de s'appliquer lors de la pratique d'activités hivernales. Les commerces et services ne devraient être visités que lorsque cela ne présente aucun danger et les règles d'usage (distanciation, désinfection fréquente et port du couvre-visage) doivent être respectées en tout temps.





Le gouvernement du Canada encourage aussi le téléchargement et l'utilisation de l'application Alerte COVID.

