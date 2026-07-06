Le Canada annonce du financement pour la création de logements pour personnes âgées à Lethbridge

LETHBRIDGE, AB, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé du financement pour de nouveaux logements pour personnes âgées à Lethbridge. Situé au 1730, 10e avenue Sud, The Edwards offre 50 logements à des personnes âgées autonomes de plus de 55 ans. Le projet d'ensemble résidentiel consiste en la conversion de l'ancienne résidence pour retraités Seasons Retirement Community afin d'accueillir un plus grand nombre de résidents dans un secteur bien situé de la ville. Des locaux commerciaux sont aménagés au rez-de-chaussée pour des entreprises offrant des services à la collectivité. La propriété est située près de l'hôpital régional Chinook, dans le quartier Victoria Park. La construction est terminée et les locataires ont emménagé dans leur nouveau logement.

L'annonce d'aujourd'hui concerne aussi le financement de la réparation de 480 logements par la Green Acres Foundation à Lethbridge. Il s'agit notamment de moderniser les ascenseurs, d'améliorer l'enveloppe du bâtiment, d'installer un éclairage écoénergétique, de remplacer le toit par des bardeaux à plus forte densité pour une usure prolongée et des économies d'énergie, ainsi que d'installer des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air à haut rendement énergétique et des chaudières à haut rendement énergétique.

L'annonce a été faite par Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, en présence de Jenn Schmidt-Rempel, mairesse par intérim, de la Ville de Lethbridge et de Ken Harvie, président et associé directeur de CONCEPT Investment Partners Ltd.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Soutenir le logement à Lethbridge, c'est investir dans les collectivités que les gens considèrent déjà comme leur chez-soi. En aidant les personnes âgées à vieillir dans leur milieu et à demeurer liés à leur quartier, tout en préservant et en améliorant les logements existants grâce à des réparations et à de l'entretien, nous pouvons renforcer la stabilité des collectivités, améliorer la qualité de vie et faire en sorte que notre parc de logements continue de répondre aux besoins des résidents pour les années à venir. » - Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada

« Le Programme de partenariats pour le logement abordable reflète un principe simple : les partenariats permettent de construire des logements. En réunissant les gouvernements et les partenaires communautaires, nous faisons avancer les projets et obtenons des résultats. Ici, à Lethbridge, cela signifie davantage de logements abordables où les aînés peuvent vivre de façon autonome tout en demeurant au sein de la communauté qu'ils connaissent et apprécient. » - L'honorable Nathan Neudorf, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement de l'Alberta

« Alors que nous entreprenons cette démarche transformatrice avec l'appui de la Ville de Lethbridge, du gouvernement de l'Alberta et du gouvernement du Canada, nous sommes profondément honorés de collaborer avec eux afin de répondre au besoin crucial de logements abordables pour les personnes âgées de notre collectivité. Comme les 50 logements proposés affichent des loyers inférieurs aux prix du marché et que 37 d'entre eux répondent à la définition de logement abordable, The Edwards contribue directement à répondre au besoin urgent d'options de logement accessibles et abordables pour les personnes âgées de la collectivité. Grâce à nos efforts concertés et à une vision commune, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous améliorerons les conditions de vie de nos personnes âgées et contribuerons à la prospérité de notre collectivité pour les générations à venir. » - Ken Harvie, président et associé directeur, CONCEPT. Investment Partners Ltd.

« Un logement sûr et abordable joue un rôle essentiel dans la santé et le bien-être de nos personnes âgées. Ce financement permettra à la Green Acres Foundation d'effectuer des réparations et des améliorations essentielles dans environ 480 logements, afin que les personnes âgées puissent continuer à vivre de façon autonome dans les communautés qu'elles connaissent et apprécient. Nous sommes reconnaissants de cet investissement et de l'occasion qui nous est offerte de préserver des logements abordables permettant aux personnes âgées de demeurer en contact avec leurs voisins, leur famille et les services de soutien locaux pour les années à venir. » - Dawna Coslovi, présidente-directrice générale, Green Acres Foundation

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet Construction du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel Edwards est le suivant : 2,23 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 2,2 millions de dollars du gouvernement de l'Alberta; 1,29 million de dollars de la Ville de Lethbridge; 1 million de dollars de Concept Investment Partners Ltd.

Le financement fourni pour le projet de réparations de Green Acres Foundation est le suivant : 4,80 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 7,20 millions de dollars de la Green Acres Foundation.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]