Le premier ministre Carney annonce la nomination du nouveau juge en chef de la Cour supérieure de justice de l'Ontario

OTTAWA, ON, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de l'honorable Patrick J. Boucher au poste de juge en chef de la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

Le juge en chef Boucher était précédemment juge principal régional de la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour la région du Nord-Est. Il remplace l'honorable Geoffrey B. Morawetz, qui a pris sa retraite à compter du 15 mai 2026.

Note biographique

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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