Le premier ministre Carney annonce la nomination du nouveau juge en chef de la Cour fédérale

OTTAWA, ON, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de l'honorable Alan S. Diner, juge de la Cour fédérale, au poste de juge en chef de la Cour fédérale.

Le juge en chef Diner remplace l'honorable Paul S. Crampton, qui a pris sa retraite à compter du 31 octobre 2025.

Note biographique

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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